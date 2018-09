Delgado, acorralada, lo niega todo y dice que no dimitirá: "Esto me indigna"

Entre balbuceos, con un inicio lleno de pausas para evitar palabras desafortunadas y un final en un tono alto y enfadado, Dolores Delgado ha ofrecido un intento de explicación sobre las grabaciones que prueban su relación con el juez inhabilitado Baltasar Garzón, el excomisario José Manuel Villarejo y otros cargos de la Policía Nacional.

"En 25 años, he coincidido con Villarejo tres veces. Villarejo, todos conocen y con toda la presunción de inocencia, está en prisión y ya está. Hubo un primer bloque relativo al anterior jefe de Estado de grabaciones y no sé qué. Después, respecto de mí misma se dijeron también barbaridades como que había participado en un expediente de extradición y me había reunido o citado con alguien. Hubo desmentido por parte de la Fiscalía y se aportó a los medios la posibilidad de constatar ese expediente, se desmintió absolutamente ese primer bloque de ataque".

"Marlaska sabe que no me refiero a él, es mi amigo"

"Y ahora surgen grabaciones de una comida en la que participo de hace 9 años en las que no tenemos los audios completos sino trocitos solapados y pegados donde se afirman determinadas cosas que el que me conozca y, entre ellos, mi compañero Fernando Grande Marlaska (al que llama "maricón"), con el que sí he hablado, sabe que no me refiero a él. Es mi amigo desde que llegué a la Audiencia Nacional y tenemos una estrecha relación de respeto personal y profesional, es una persona a la que quiero y no quiero hablar de mis sentimientos hacia él, me ha dolido mucho".

Pese a la evidencia de su relación con Villarejo, y que al principio negó, Delgado ha insistido en la versión de que sólo se vio con él tres veces: "Cuando me lo presentan, de paso; una comida y un café". También ha negado los bandazos de su ministerio: "No ha habido cambio de versión". Según Delgado, el Villarejo actual no es el que conoció en su día, que era "un policía respetado y condecorado". Villarejo, ha dicho, era un comisario de policía "no operativo porque no estaba en la Audiencia Nacional", "condecorado en varias ocasiones y trabajaba, parece ser, en inteligencia". Yo con el Villarejo este, letrado, jamás he tenido relación, y con el Villarejo policía, sólo tres encuentros", ha dicho. "Es un ataque institucional, querer a través de mí hacer un juego político", ha insistido.

La ministra ha defendido la actuación de su gabinete y los comunicados: "Hemos ido adelantando la respuesta conforme se producían los ataques". Respecto a las grabaciones, ha alegado que "se cortan, se pegan, se ponen y se quitan: entraremos al fondo de eso por una razón". Aquí ha llegado el aviso: "Siento que pueda parecer enfadada porque lo estoy: no voy a permitir bajo ningún concepto que nadie cuestione mis principios, honorabilidad y honestidad. Porque esto es lo que tengo después de 30 años de trabajar por lo que tengo. Si hago comentarios, como los del Tribunal de tíos y tías, estoy hablando en un ambiente distendido, relacionado con otra cosa. Esto me indigna (golpes en la mesa), esto me indigna (más golpes), y voy a seguir trabajando con el apoyo del presidente y del Gobierno. Porque tenemos un objetivo superior que el de dejarnos arrastrar por ataques que no tienen nada de políticos, ni de verdad. Que no tienen nada de sentido y son absolutamente execrables. Y decirles que estoy muy contenta de estar aquí".