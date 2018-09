Delgado, acorralada, lo niega todo y dice que no dimitirá: "Esto me indigna"

Palabras medidas al milímetro, un relato cogido con pinzas y tres máximas. Primero, Dolores Delgado ha denunciado que sufre la persecución de José Manuel Villarejo como una víctima más, igual que, por ejemplo, el Rey emérito Juan Carlos. Segundo, que, pese a las grabaciones del portal Moncloa.com que demuestran una cercanía innegable, su relación con quien fuera comisario y estandarte de las cloacas del Estado se limita a tres encuentros: cuando se lo presentaron, la famosa comida a cinco con su íntimo amigo el juez inhabilitado Baltasar Garzón y otros miembros de la Policía Nacional y un café. Y, por último, con el apoyo de Pedro Sánchez seguirá como ministra de Justicia en el Gobierno "dejándose la vida por la gente".

La protagonista ha aprovechado el final de su ponencia "El cambio a los 100 días" del Club Siglo XXI para mandar un mensaje a sus no pocos detractores: "Entraremos al fondo de esto por una razón. Siento que pueda parecer enfadada porque lo estoy. No voy a permitir bajo ningún concepto que nadie cuestione mis principios, que nadie cuestione mi honorabilidad ni mi honestidad. Porque esto es lo que tengo después de 30 años de trabajo. Si hago comentarios, como los del Tribunal de tíos y tías, estoy en un ambiente distendido, relacionado con otra cosa". Con golpes en la mesa, aviso:

"Esto me indigna, esto me indigna, seguiré trabajando con el apoyo del presidente y del Gobierno. Porque tenemos un objetivo superior que el de dejarnos arrastrar por ataques que no tienen nada de políticos, ni de verdad. Que no tienen nada de sentido y son absolutamente execrables. Y decirles que estoy muy contenta de estar aquí".

Relación con Villarejo

La ministra ha reproducido literalmente la nota enviada a los medios que se hicieron eco de las contradicciones de su versión sobre la relación con Villarejo. Donde en el inicio negó cualquier tipo de acercamiento, Dolores Delgado reconoce ahora que "en 25 años", ha coincidido "con él tres veces. Villarejo, todos conocen y con toda la presunción de inocencia, está en prisión y ya está. Hubo un primer bloque relativo al anterior jefe de Estado de grabaciones y no sé qué, después respecto de mi misma se dijeron también barbaridades como que había participado en un expediente de extradición y me había reunido o citado con alguien. Hubo desmentido por parte de la Fiscalía y se aportó a los medios la posibilidad de constatar ese expediente".

¿Cómo describe Delgado su relación con el excomisario? El siguiente fragmento, textual, es difícilmente entendible y lleno de balbuceos: "No hay cambio de versión porque la imputación de mi relación con un abogado, Villarejo, no tiene nada que ver porque es comisario de la Policía. No es operativo porque no estaba en la Audiencia Nacional. Ha sido condecorado en varias ocasiones y trabajaba, parece ser, en inteligencia. Yo con el Villarejo este, letrado, jamás he tenido relación y con el Villarejo policía, he tenido esos tres encuentros. ¿Es un ataque institucional, es querer a través de mí hacer un juego político? Pues puede ser, no lo sé".

Marlaska sabe que no me refiero a él, "es mi amigo"

"Y ahora surgen grabaciones de una comida en la que participo de hace 9 años en las que no tenemos los audios completos sino trocitos solapados y pegados donde seafirman determinadas cosas que el que me conozca y, entre ellos, mi compañero Fernando Grande Marlaska (al que en los audios llama "maricón"), con el que sí he hablado, sabe que no me refiero a él. Es mi amigo desde que llegué a la Audiencia Nacional y tenemos una estrecha relación de respeto personal y profesional, es una persona a la que quiero y no quiero hablar de sentimientos. Me ha dolido mucho".

Sobre los continuos cambios en su gabinete de comunicación, de cara a la grada la ministra mantiene que "no tiene ninguna responsabilidad". "Ellos, aquí presentes, lo ha hecho perfectamente bien, hemos ido adelantando respuestas conforme se han producido los ataques". Respecto a grabaciones, "decir algo: se cortan, se pegan".