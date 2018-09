Marlaska niega sentirse ofendido: "Lo importante no son las palabras sino los hechos"

Fue el señuelo que atrajo a los periodistas y que desvió la atención de la pieza realmente importante. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, entraba en el Hemiciclo mientras su colega de Interior, Fernando Grande Marlaska, a quien la titular de Justicia llama "maricón· en unas grabaciones publicadas por el diario digital Moncloa.com. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, Marlaska negó sentirse ofendido a preguntas de Libertad Digital: "Ya sabéis que lo importante no son las palabras sino los hechos y este es el Gobierno de la diversidad y de la igualdad. Hagamos un apoyo por todo eso que seguro que todos vamos a ser mucho mejores de lo que somos".

"¿Pero no se siente ofendido?", le repreguntó este diario. "Que no hombre que no. Para disculparse hay que haber ofendido o haber querido ofender". Preguntado por otro estracto de las grabaciones en las que la ministra dice que prefiere "un tribunal de tíos", Marlaska asegura que "éste es un gobierno feminista y cohesionado y hablar de obviedades es una España del siglo XXI me cuesta mucho y espero que le cueste mucho tb a la mayoría de la gente".

Preguntado por si la ministra debe o no dimitir, el titular de Interior balbuceó: "No me vais a... no creo que haya que decir ni que sea otra cosa... no podemos centrarnos... Este Gobierno y todas sus ministros y ministras ... para mí, lo diré es un orgullo poder formar parte de este Gobierno . Es la mayor responsabilidad que se ha puesto en mi persona. Todos los ministros somos un ejemplo de lo que es España diversa y plural. Todos los ministros y ministras vamos a seguir trabajando porque este país sea un poco más igual, sobre todo para vosotras".

Calvo: "se va a mantener"

En los pasillos del Senado, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo fue preguntada si se puede mantener Delgado en un gobierno feminista tras haber dicho que prefiere trabajar con hombres. "Se puede... se va a mantener", dijo la número dos del Ejecutivo que previamente evitó defender públicamente a su titular de Justicia: "ella se va a defender estupendamente".