Rosa María Mateo dice que sólo ha dado una "indicación" en RTVE y que purga "significa gulag"

Tras los numerosos y rápidos cambios en RTVE y las denuncias de manipulación que ya han producido en los pocos meses que lleva en el cargo, Rosa María Mateo ha comparecido en el Congreso de los Diputados para hablar de la nueva televisión pública y decir que cuando había manipulación era cuando gobernaba el PP.

La administradora única provisional de RTVE ha justificado la cascada de ceses y se ha negado a calificarlos de "purga". "Purga significa abuso de poder y en definitiva dictadura, sea del color que sea. (...) Los cambios son habituales en las empresas públicas y privadas, los cargos no pertenecen a nadie en propiedad", ha dicho entre protestas del PP. "Para mí, la palabra purga que se ha utilizado tanto durante estos meses significa gulag, significa estalinismo, nazismo, fascismo, franquismo, pinochetismo, campos de concentración, abuso de poder", ha insistido.

También ha rechazado haber recibido instrucciones del Gobierno y haberlas transmitido a los trabajadores. "Esto no ha ocurrido ni va a ocurrir. (...) Creo profundamente en la libertad y quiero decirles que mi libertad les beneficia". "Cuando digo que soy independiente, soy independiente y nadie me va a dar ordenes porque no se lo consiento", ha exclamado. Después, tras afirmar que "en otras épocas" sí sucedía, ha añadido que su única "indicación" ha sido que "vengan tertulianos de la periferia, no sólo de Madrid. Que oigamos todos los acentos".

Según Mateo, los trabajadores de RTVE defienden el periodismo independiente y el concepto de radiotelevisión pública "con uñas y dientes". Y aunque ella esté "de paso" en el ente, quiere, ha dicho, "hacer la televisión pública que se merecen este país y los ciudadanos". "En lugar de purga yo puedo hablarles de ceses y de cambios, unos cambios que he hecho siguiendo únicamente criterios profesionales", ha reiterado.

Mateo ha sostenido en varias ocasiones que ha sido antes de su llegada cuando había manipulación en RTVE y que su objetivo es que "la sociedad vuelva a creer que RTVE es una televisión de todos los españoles". "Ha habido momentos en que eso no se ha respetado", ha afirmado, y "en vez de periodismo hubo desinformación. En este tiempo no quiero que se caiga en estas prácticas". Y ha anunciado su "compromiso" con los que "en el tiempo de mayor manipulación" lo "denunciaron" y se les "condenó a estar en el pasillo". La administradora de RTVE ha añadido que ella intenta "huir de las generalizaciones" y eso le ha llevado "a no hacer tabla rasa" en el ente público, en alusión a los nombramientos.

Mateo ha recibido las críticas del portavoz popular Ramón Moreno, que le ha echado en cara la catarata de cambios en RTVE, y el portavoz de Ciudadanos, que también ha preguntado por la pertinencia y la velocidad en los nombramientos. Postura opuesta a la sostenida por la portavoz de Podemos Noelia Vera, que en su intervención ha dado la razón a Mateo por decir que la manipulación era lo que se vivía antes y que ha llegado a aplaudir a la administradora de RTVE cuando decía que no iba a recibir órdenes.