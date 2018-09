Delgado admite ahora que sí llamó "maricón" a Marlaska, pero "no por su condición sexual"

"¿Puedo contar lo de este?", pedía permiso Dolores Delgado a Baltasar Garzón en la cena con José Manuel Villarejo y la cúpula policial. "Sí", respondía el juez inhabilitado. Y la hoy ministra de Justicia, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, soltaba: "Marlaska es un maricón".

En el desayuno informativo de este martes, la primera aparición de Delgado después de las filtraciones, explicaba: "Y ahora surgen grabaciones de una comida en la que participo de hace 9 años en las que no tenemos los audios completos sino trocitos solapados y pegados donde se afirman determinadas cosas que el que me conozca y, entre ellos, mi compañero Fernando Grande-Marlaska, con el que sí he hablado, sabe que no me refiero a él. Es mi amigo desde que llegué a la Audiencia Nacional y tenemos una estrecha relación de respeto personal y profesional. Es una persona a la que quiero y no quiero hablar de sentimientos. Me ha dolido mucho".

Así, según afirmaba ella misma a primera hora, no se refería a Marlaska. Pero ha tardado dos horas en desmentirse. El Ministerio de Justicia ha aclarado que la titular del departamento sí se refirió al ahora responsable de Interior Grande Marlaska pero que no hizo referencia a la condición sexual del entonces juez de la Audiencia Nacional al llamarle "maricón". Era una forma de hacer alusión a él, que ha sido sacada de contexto.

Como si esta palabra, tantas veces criticada por el progresismo, no tuviera importancia en su boca.