Carlos Velázquez: "En el 155 eché en falta una intervención en los medios y en la Educación"

Carlos Velázquez, alcalde de Seseña y candidato a las primarias del PP en Castilla La Mancha, ha estado en Es la Mañana de Federico defendiendo su visión de lo que debe ser el PP, "un partido que se construya de abajo a arriba" y que "recupere el orgullo de ser del PP, recuperar a los que por algún motivo se han sentido desencantados".

Ha revelado que en el congreso del PP del 21 julio votó por Pablo Casado, "porque me reilusioné como millones de españoles con su discurso". Ese espíritu, "el del 21 de julio, se mantiene vivo y lo he podido comprobar en todos los municipios que he visitado".

Velázquez ha defendido un PP que se base en el liberalismo, "que es bueno para generar oportunidades" y en el "humanismo cristiano porque me representa, me juego la vida por las personas ya que entiendo la política como una entrega a los demás". El candidato ha dejado claro que su paso por la política es vocacional ya que "tengo trabajo fuera de la política, concretamente en el BBVA".

Sobre la situación de Castilla La Mancha, Velázquez ha apuntado que "Bono hizo de la mentira su política y Barreda es el presidente del peor socialismo, el del despilfarro". De esta forma, ha dicho que "Emiliano García-Page tiene lo peor de Bono y lo peor de Barreda, miente y despilfarra, y encima gobernando con Podemos".

El PP de Rajoy y el 155

"A Rajoy le tocó una situación muy compleja", ha empezado por decir para añadir que "las cosas seguro que se trataron de hacer de la mejor forma posible" reconociendo por tanto que hubo errores. De hecho, ha asegurado que "en el PP se ha hecho autocrítica y se ha aprendido de los errores". Entre los errores ha explicado que "yo eché en falta una intervención activa en los medios de comunicación y en la Educación".