Iglesias recula: Delgado debería "alejarse", pero no pide formalmente su dimisión

Ha sido un "debería" pero no un "debe". La forma condicional que utiliza Podemos para sugerir, que no es exigir la dimisión de la titular de Justicia, Dolores Delgado, es fundamental en la medida en que podría suponer la ruptura con el Gobierno y el final de la legislatura. Y éste no es el escenario en el que nos encontramos. Tras sugerir ayer el líder de Podemos que Delgado debería "alejarse" de la política, este miércoles Iglesias volvió a dejar claro que lo suyo no es una petición formal.

"Creo que la dinámica de cloacas del Estado que afectaba a personas como Villarejo, políticos de diferentes partidos, hacen mucho daño a la democracia española. Insistimos en que lo que toca Villarejo mancha y que cuanto más lejos esté lo que toca Villarejo, mejor". Repregunta: "Pero, ¿mantiene que la ministra debería dimitir?" Respuesta: "He sido muy claro en lo que acabo de decir".

Iglesias dijo "no entender" por qué el PSOE no nos apoyó cuando solicitamos la comparecencia de Villarejo en sede parlamentaria y que se aliara con el PP para no investigar supuestos delitos del ex jefe del Estado". Iglesias añadió: "Espero que no" afecte a sus relaciones con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez con quien "no he podido hablar porque está de viaje en Canadá, pero esperemos que lleguemos a un acuerdo en materia de presupuestos".

Unas declaraciones que se corresponden con el clamoroso silencio de Podemos en la sesión de control. Pese a sus tres preguntas a la ministra de Justicia, los diputados de Podemos, Eduardo Santos, Lucía Martín y Eduardo Gómez-Reino no sacaron el asunto en ningún momento.