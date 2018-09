Ruiz Huerta se sentará en el banquillo por acusar a la Policía de maltratar a los detenidos

Lorena Ruiz Huerta se sentará en el banquillo de los acusados. La actual portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid tendrá que responder ante los tribunales por haber acusado a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado de maltratar de manera sistemática a las personas que son detenidas. La acusación la hizo durante el programa Salvados, que se emite en La Sexta, y que ese día trataba la situación de la justicia en España.

La decisión ha sido tomada por el juzgado número 48 de Madrid, según informa la Cadena SER, y se produce después de que la causa quedase paralizada durante más de cuatro años debido a que la propia Ruiz Huerta se había convertida en aforada tras presentarse con la formación morada a las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid, tal y como denunció Libertad Digital en 2017. Su situación de aforamiento todavía quedaría pendiente de resolver.

La querella fue presentada el 18 de junio de 2014 por la Unión Federal de Policía (UFP) y la Unión de Guardias Civiles (UniónGC) que acusaron a la entonces abogada de un posible delito de "calumnias graves realizadas con publicidad", al considerar que se estaba imputando un delito a las Fuerzas de Seguridad "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad", con el agravante de publicidad, al haberse realizado a través de los medios de comunicación.

"Yo me lo encuentro en cada guardia que hago del turno de oficio. Este es un dato que cuesta mucho que la gente se crea. La Policía maltrata a los detenidos de manera sistemática durante la detención. Desde el momento en que se produce la detención, durante la conducción y en los calabozos. No sólo de forma física, no solo les golpea, sino que les veja, les insulta y les humilla", dijo Ruiz-Huerta durante una de sus intervenciones en el programa.

"Esta es una acusación gravísima", le interrumpió Jordi Évole, presentador del programa, pero Ruiz-Huerta insistió en sus acusaciones: "Es una acusación gravísima y es una acusación que yo recibo de todos ..., no me atrevo a decir un porcentaje, pero rozaría el 90 por ciento de los clientes que yo asisto como letrada. Jamás por parte de la Fiscalía se hace una sola pregunta o