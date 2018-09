Ciudadanos pide la comparecencia urgente de Duque y califica de “inmoral” su conducta

Como en los casos de Carmen Montón o de Dolores Delgado, Ciudadanos evita pedir de entrada la dimisión de un ministro, pero sí exige su comparecencia urgente. Es lo que solicita el grupo naranja en un escrito registrado este jueves en el Congreso para que Pedro Duque, el titular de Ciencia, ofrezca explicaciones en la Comisión de Hacienda sobre la sociedad utilizada para adquirir varias de sus viviendas, según OK Diario.

La diputada naranja Melisa Rodríguez, miembro de la dirección del grupo parlamentario, no dudaba en tildar de "inmoral" la conducta de Duque, de confirmarse que, según sus propias palabras "ha intentado no pagar los impuestos que debería" sobre todo, añadía Rodríguez, formando parte de un Gobierno como el socialista que "está promoviendo la subida de impuestos sistemática sin explicar para qué. Qué pasa, que quieren subirle los impuestos a la clase media y trabajadora, quieren subirle los impuestos a todos los ciudadanos y, sin embargo, algunos crean sociedades para no pagarlos".

La parlamentaria por Tenerife señalaba el "listón" fijado por el propio Pedro Sánchez en este asunto: "Quiero recordar esas declaraciones del señor Sánchez en las que hablaba de que nadie de su equipo utilizaría ningún tipo de sociedades para no pagar los impuestos que tocaban y que, en caso de que fuera así, serían aparatados de su equipo de una manera inmediata".

Las dimisiones y la fortaleza del Gobierno

Rodríguez, además, mostraba su discrepancia con Pablo Iglesias, quien este mismo jueves manifestaba, en una entrevista en la Cadena SER, que un Gobierno con dimisiones es un "Gobierno fuerte".

Para la dirigente de Ciudadanos, un Ejecutivo "con dimisiones por distintos escándalos, irregularidades, falta de transparencia y, en este caso, presumiblemente, por la creación de unas sociedades para no pagar impuestos, creemos que no es síntoma de fotaleza, sino e tener un equipo con poca solvencia".