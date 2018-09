El ministro de Ciencia, Pedro Duque, no dimitirá. Tal y como ha avanzado Libertad Digital, el titular del ramo ha asegurado que "seguirá trabajando" al frente del Ejecutivo porque así se lo ha transmitido el presidente, Pedro Sánchez. "He hablado con el presidente y le he explicado el asunto y él me ha dicho que me da todo su apoyo y que siga trabajando".

Duque ha reconocido la existencia de su sociedad que constituyeron él y su mujer cuando compraron la casa y por recomendación de terceros: "Compramos la casa y el notario o alguien nos recomendó constituir una sociedad y nos parecía que tenía ciertas ventajas". Según sus asesores "convenía mucho tener una sociedad que se ocupara alguien profesionalmente y se lo encargamos a unos amigos allí del pueblo. Luego no fue tan buen consejo porque nos costó un montón de dinero".

Duque ha negado que la sociedad haya supuesto "ningún ahorro" ni que se trate de un problema ético porque "tener una sociedad es legal. Lo que no es legal es que la sociedad facture por algo que me corresponde a mí y ahí sí he sido escrupuloso al 100%. Garantizo que no ha sido así". Y ha añadido: "no veo dónde se puede interponer la cuestión ética".

Preguntado por las palabras de Pedro Sánchez en 2015, rescatadas este juves por el líder de Podemos, Pablo Iglesias en referencia a que las personas que tuvieran una sociedad interpuesta "para pagar la mitad de impuestos, al día siguiente estarían fuera de mi Ejecutiva", Duque se limitó a esgrimir que "éste caso no es parecido a otros" como el del ex ministro de Cultura, Máxim Huerta, porque él no ha facturado nada a través de ésa sociedad, que "ha liquidado sus impuestos".

Algo nervioso y dubitativo -"no se qué más voy a decir..."-, el titular d Ciencia dijo estar al corriente de todas sus obligaciones fiscales y que "me asesoré suficientemente" para saber "que jamás tenía que jamás tenía que facturar de la sociedad nada que no fuera de la sociedad, como así ha sido".

Según explicó, lo único que facturó la citada sociedad fue el alquiler de la casa dadas las "circunstancias especiales" de Duque y su pareja que "hemos vivido durante muchos años en el extranjero". Pese a todo, y tras explicar que las recomendaciones para constituit la sociedad se enmarcan en la "época de la burbuja" inmobiliaria "cuando el Gobierno estaba promocionando esto (la creación de sociedades)", añadió que "ahora ya no haríamos lo mismo".