Dolores Delgado cesa como juez de enlace en Reino Unido a la exvocal del GGPJ que Garzón recusó

El Ministerio de Justicia ha cesado como juez de enlace en Reino Unido a Gemma Gallego Sánchez, la magistrada que en 2010 era vocal del Consejo General del Poder Judicial y que Baltasar Garzón recusó por una "enemistad manifiesta". Justicia argumenta que Gallego no cumple los requisitos previstos en el Real Decreto que ultima el departamento de Dolores Delgado para regular el nombramiento de estos representantes en otros países.

Desde el Ministerio de Justicia explican a Europa Press, que es la única de los cinco jueces de enlace que ha sido destituida, tal y como aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes, debido a que carece de experiencia en cooperación internacional, una de las condiciones que Delgado considera imprescindible para ejercer este puesto.

Los jueces de enlace juegan un papel fundamental en materia de cooperación judicial internacional, pues son ellos los que están en permanente contacto con los tribunales extranjeros y ayudan a acelerar los trámites cuando se hacen peticiones especiales, como pueden ser las comisiones rogatorias, para esclarecer hechos que están siendo investigados o procedimientos que se llevan a cabo en España.

Nombrada en mayo

Gallego fue nombrada como juez de enlace ante las correspondientes autoridades del Reino Unido e Irlanda del Norte el pasado mes de mayo por el exministro de Justicia Rafael Catalá, pero aún no ha tomado posesión de este puesto. Así el nuevo gabinete ha considerado que su cese era lo más adecuado para no crearle ningún perjuicio, ya que no cumple parte de los requisitos de la nueva normativa que perfila el equipo de Delgado.

El Ministerio explica que Delgado busca que la imagen de la Justicia en el extranjero sea potenciada y, sobre todo después del rechazo de los tribunales alemán y belga de entregar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o del rapero Josep Miguel Arenas, conocido como Valtònyc, que han puesto en entredicho las decisiones del Tribunal Supremo.

Para ello, la ministra quiere aumentar el número de jueces en otros países, como Alemania o Bélgica, donde no hay nadie destinado hasta el momento y fijar una serie de condiciones que los candidatos deben cumplir. Según precisan fuentes del Ministerio a Europa Press, los jueces de enlace deberán pertenecer a la carrera judicial, tener experiencia en cooperación internacional y conocer el idioma del país al que sean destinados.

Conflicto con Garzón

Gallego, experta en asuntos de violencia de género, estuvo destinada en el Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid donde le correspondió investigar la causa de la supuesta falsificación del informe pericial que, "con una notabilísima falta de consistencia", trató de vincular la posesión de ácido bórico en poder de un implicado en los atentados del 11 de marzo de 2004 con anteriores aprehensiones de esta sustancia a miembros de ETA.

Este caso fue utilizado posteriormente en 2010 por Baltasar Garzón cuando ésta ya era vocal del órgano de gobierno de los jueces y quiso apartarla del procedimiento en el que se estudió suspender al exjuez de la Audiencia Nacional mientras se resolvían las tres querellas penales presentadas contra él en el Tribunal Supremo, una de ellas por ordenar grabar las conversaciones de los líderes de la Gürtel con sus abogados mientras estaban en prisión y que desembocó su inhabilitación.

El exjuez atribuyó una "enemistad manifiesta" a Gallego y afirmó que había desarrollado una "constante persecución" de su persona porque se sintió "desautorizada por la Audiencia". Gallego, no sólo calificó de "endebles" los argumentos de Garzón, sino que dijo esa "enemistad" derivaba de un deseo del propio ex juez. Finalmente, votó a favor de suspenderle de sus funciones.