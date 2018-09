El consejero de interior catalán dice que la manifestación de policías le "revuelve el estómago"

Ante las críticas por parte de los independentistas que piden incluso su dimisión, el consejero de interior catalán, Miquel Buch ha intentado justificar este domingo en una entrevista en rac1 la actuación de los Mossos d’Esquadra en pleno centro de Barcelona intentando impedir que un numeroso grupo de radicales separatistas reventaran la marcha convocada por Jusapol en apoyo a la actuación de sus compañeros durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Buch, que ha descartado dimitir, ha asegurado que "por mucho que se te revuelva el estómago, porque a mí mucha gracia no me hace, hay que garantizar la libertad de expresión y hoy por hoy, la ley que no es catalana sino española y forma parte de la Constitución, les garantizaba manifestarse".Y ha añadido que los policías y guardias civiles que ayer salieron por las calles de la ciudad condal solo pretendían "provocar".

El consejero de Torra ha defendido en varias ocasiones la actuación de los Mossos que él mismo dirige asegurando que "se consiguió que no hubiese un enfrentamiento violento en la vía Laietana, que era uno de los objetivos" y en respuesta a la CUP, ha dicho que "lo de ayer no fueron cargas policiales,que las cargas fueron las del 1 de octubre".

Después de que en las últimas horas, el presidente catalán, Quim Torra haya vuelto a poner sobre la mesa la amenaza de unilateralidad "cueste lo que cueste", Buch ha presumido de que ahora "no pueden regalar imágenes de violencia a los contrarios del procés".