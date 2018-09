Villarejo presumió de haber "preparado lo de la Gürtel" con Garzón: "Balta me dijo 'yo de ti me fío, coño'"

El portal Moncloa.com ha difundido nuevas grabaciones de la comida que compartieron en el restaurante Rianxo Baltasar Garzón, Dolores Delgado, el ex comisario hoy en la cárcel José Manuel Villarejo y los ex mandos policiales Enrique García Castaño, el Gordo; Miguel Ángel Fernández Chico y Gabriel Fuentes en 2009.

Los nuevos audios se producen, según el diario, al final de la comida y ya sin Garzón y Delgado delante. En ellos el ex comisario, en prisión incondicional por graves delitos, afirma que estuvo comiendo con Baltasar Garzón y los policías Juan Antonio González (J.A.G.) y José Luis Olivera "preparando lo de la Günten (sic) en 2008, en agosto". Afirma el ex comisario que comieron "Balta, Juan Antonio, el Oli y yo, preparando lo de la Gürtel en agosto, o sea, justo cuando al día siguiente admitía él el tema y tal y cual".

Cabe recordar que también en 2009 trascendió que Baltasar Garzón estuvo de cacería dos días después de que estallase el escándalo con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y el policía Juan Antonio González, entre otros. También asistió Delgado.

"Eres un profesional, cojones"

Del que sería el instructor de Gürtel, dice Villarejo que siempre le ha "caído de puta madre". Y afirma que "en un aparte", Garzón le dijo "yo de ti, no sé por qué, pero me fío, coño, porque eres un profesional, cojones, tú curras y tal, cual, no tienes na, te pasa como al Gordo, no tenéis sentimientos".

"Además da gusto trabajar contigo, coño, porque tal, porque tú eres un tío y tal y cual", continúa diciendo Villarejo sobre los supuestos elogios de Garzón. El ex juez, cuenta, también le dijo "no me fío de Juan Antonio":

"Me dijo, ¿y por qué? "Porque, me dijo, me dice mucho Alfredo, Alfredo me dice, fíate de él y tal y cual, y me dice 'porque tu amigo Alfredo…" Yo no conozco a Alfredo, y dice: "¿Serás hijo de puta? ¡Esto no te lo perdono!". Y "¡Yo no le conozco! Y él: "Así me gusta, así me gusta, que lo niegues…".

El secretario de Estado de Defensa, señalado por Villarejo

No es la única grabación filtrada este domingo. Moncloa.com también publica audios en los que Villarejo, en la misma comida, cuenta que el actual secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, le pagó por espiar al "entorno de Aznar" para intentar ligarlo a un empresario de Burgos. Siempre según el testimonio de Villarejo, Olivares, entonces concejal del PSOE en Burgos, le llevaba "la pasta en crudo":