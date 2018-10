El PSOE respalda a Torra: el 1-O está transcurriendo "de modo asumible"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, concede una "relevancia relativa" a las palabras del presidente de la Generalidad, Quim Torra, arengando este lunes a los CDR porque los socialistas quieren ser pragmáticos, al menos mientras el gobierno catalán siga comprometido con las comisiones bilaterales recuperadas con el Estado como vía para canalizar sus demandas.

En rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal del PSOE, ha insistido en que al Gobierno de Pedro Sánchez le "importan las acciones" del gobierno autonómico, los hechos más que las palabras.

Tras señalar que la jornada de reivindicación del 1-O en Cataluña está transcurriendo de modo "asumible", con la Generalidad garantizando la seguridad, ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos para ser "responsables" evitando "caer en las provocaciones".

El 155 no se activa por unas palabras

Después de que el presidente del PP, Pablo Casado, considere que el Gobierno "ya no tiene excusa" para activar de nuevo el artículo 155 de la Constitución tras oír a Torra, Ábalos le ha recordado que la aplicación de este precepto de la Carta Magna "no se hace por unas declaraciones del señor Torra". "Te gusten o no te gusten", ha señalado Ábalos, antes de deslizar que Casado "debe saber y no porque lo haya estudiado que los hechos hay que objetivarlos".

El 'número tres' del PSOE ha dicho al líder del PP que "tiene mucha faena por delante" para asentar su liderazgo dentro del partido, sobre todo en los distintos territorios, para conseguir la hegemonía de la derecha frente a la amenaza de sorpasso por parte de Ciudadanos.

El ministro de Fomento ha reconocido que "no comparte para nada" el discurso de Torra, si bien él no lo interpreta como una llamada a la violencia ni a la desobediencia. Dicho esto, ha precisado que no piensa utilizar un discurso de Torra que no sea de su agrado para adoptar "otro mensaje político en el mismo plano beligerante". Él y el Gobierno apuestan mejor, ha dicho, por el "diálogo" y el "entendimiento" con el objetivo de llegar a acuerdos "asumiendo el conflicto como parte de la vida misma".

Ábalos ha recordado cómo algunos CDR se enfrentaron este sábado pasado con los Mossos d'Esquadra, lo que les enfrentó a Torra y al consejero de Interior, por lo que ha pedido tener en cuenta "una cosa y la otra" y ha apelado al "pragmatismo" para que se imponga una "visión de superación del conflicto" que permita "un equilibrio entre mantener unas aspiraciones y su inserción en este proyecto político" que es España.

Ábalos ha aconsejado a Torra que esté dispuesto a "asumir los costes" de que sus propuestas no sean "del gusto de los radicales" porque, le ha advertido, los discursos que "alimentan la frustración" sólo generan rencor y no acaban en nada bueno.

Un año después de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, Ábalos ha hecho un llamamiento a tomar nota "del resultado del unilateralismo" y de las consecuencias de llevar a cabo "iniciativas al margen de la legalidad". "Insistir en ellas sólo nos conduce a la frustración", ha insistido.

Frente a ello, él reivindica abrir expectativas a la política, el diálogo y el entendimiento con el fin último de atender las necesidades de la ciudadanía. "La línea tranquila, pacífica, la que garantiza la convivencia es la más valiente" y esa convivencia sólo puede venir de un acuerdo en torno al autogobierno de Cataluña, ha concluido.