Sánchez "da visibilidad a la victoria" sobre ETA con un homenaje a las víctimas y a Francia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rendido este lunes homenaje a las víctimas de ETA y ha agradecido la colaboración francesa en la lucha contra la banda, durante una ceremonia solemne junto al primer ministro francés, Édouard Philippe, "para dar visibilidad a la victoria", que ha tenido lugar en el Palacio de La Moncloa y en la que el Gobierno galo ha entregado más de 8.000 efectos y documentos incautados a la banda terrorista en las últimas décadas.

"Rendimos homenaje a la colaboración y la cooperación entre países que luchan bajo el manto que arropa la misma causa, para dar visibilidad a la victoria, para rendir un homenaje profundo y sentido al triunfo de las víctimas y el Estado Social y Democrático de Derecho. Señalamos el final de un camino que nuestra sociedad jamás quiso emprender con un acto de enorme valor simbólico", ha dicho Sánchez durante su intervención.

"Resistimos primero y al final ganamos desde el Estado de Derecho y con el compromiso de la sociedad vasca y española", ha dicho. Sánchez ha dedicado palabras a las víctimas del terrorismo y ha recordado la importancia del relato y de que éste las tenga en cuenta.

En este sentido, Sánchez ha enfatizado que se derrotó a la banda terrorista ETA porque España "no estaba sola en la lucha", ya que contaba con Francia. Así, ha recalcado que "jamás debió haber un camino en el que se contara a las victimas" y ha recordado aquellos 'años de plomo' en lo que se imagina "la incertidumbre y la angustia en una llamada telefónica larga".

Los llamados 'sellos de ETA'

Durante el acto, el presidente ha recibido de manos del primer ministro francés una copia de parte de los documentos denominados como 'los sellos de ETA'. Estos 8.000 materiales y papeles, procedentes de operaciones antiterroristas francesas y de confiscación a la banda simbolizan a juicio del presidente "el éxito de la estrecha colaboración hispano-francesa". "Por encima de las viejas fronteras, en Europa prima la solidaridad; la entrega visualiza la barbarie terrorista, la victoria de la democracia y la disolución final de ETA", ha remarcado.

Según ha añadido, estos documentos, ayudarán a esclarecer crímenes aun por resolver y servirán también para "dignificar la memoria de las víctimas" por medio del Centro Memorial. Según ha resaltado, la puesta en marcha de la Fundación Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, destinatario de los archivos cedidos por Francia, "es y seguirá siendo una prioridad absoluta del Gobierno".

Sobre las víctimas, ha recalcado que recordarlas es "una exigencia moral", por lo que deben ser "reconocidas por la sociedad" y ha añadido que se debe construir el relato de la verdad porque es una de las deudas con las víctimas y con los jóvenes que no han sufrido la violencia terrorista. A su juicio, ese relato les corresponde a ellas, "y no a los terroristas", por lo que ha recalcado que la sociedad debe ser capaz de construir una narrativa de memoria que incorpore el relato de las víctimas.

800 personas asesinadas

Para finalizar su discurso, el presidente del Gobierno ha vuelto a recordar y homenajear "a las más de 800 personas asesinadas por ETA, a sus familias, a los miles de heridos y a los amenazados", y ha explicado que aunque hoy se entregan los 'sellos de ETA', lo que no se sellará nunca es la "necesidad de recordar a quienes más sufrieron".

En este sentido, ha querido recordar a la última víctima de ETA, el gendarme francés Jean Serge Nèrin, y ha vuelto a agradecer la labor de los magistrados que actuaron de enlace con Francia. "No podemos recuperar las vidas que perdimos, pero podemos recuperar y mantener su memoria. La paz supone el triunfo de las víctimas y el triunfo de la democracia", ha concluido el presidente.

"Aquel grito de rabia"

Por su parte, el primer ministro francés, Èdouard Philippe, ha recordado durante sus palabras los momentos previos a la muerte de Miguel Ángel Blanco en 1997 cuando "millones de españoles emitieron un grito de rabia, de cólera, contra la violencia que ensangrentaba España". Según ha señalado, ese grito se escuchó en España, pero tuvo eco en Francia porque había servido como "refugio y avituallamiento a los etarras".

Así, ha recordado que la lucha "sin piedad, hombro con hombro" entre ambos pueblos que comparten valores han hecho posible la victoria que hoy se celebra, y ha querido recordar la figura de Nicolas Sarkozy porque "la victoria que se celerba también es suya".

Philippe también ha querido acordarse de las asociaciones de víctimas, representadas por las principales en el acto conmemorativo, y ha señalado que afronta la victoria con "sentimientos entremezclados": "Tristes pero con determinación".

Ausencias destacadas

Al acto han asistido, además de miembros de asociaciones de víctimas del terrorismo, como Marimar Blanco o Consuelo Ordoñez, parte de la judicatura que fue clave en la lucha contra el terrorismo -Santiago Pedraz o Javier Gómez Bermúdez-, así como mandos policiales.

Además, entre las primeras filas destacaba el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, el director del CNI, Félix Sanz Roldán, el que fuera vicepresidente del Gobierno de Zapatero y ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, la exvicepresidenta y miembro del Consejo de Estado María Teresa Fernández de la Vega, el exlehendakari Patxi López, o el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

Por parte del Gobierno, han asistido la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la titular de Justicia, Dolores Delgado, la ministra portavoz, Isabel Celaá, y el ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell.

Ante tan nutrida representación de la política española, ha destacado las ausencias tanto de los expresidentes Aznar y Rajoy, como de Ana Pastor y Pio García Escudero. A estas ausencias, a las que según fuentes de Moncloa consultadas por Europa Press se les invitó tanto por teléfono como por escrito, hay que sumar la del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

Preguntadas esas mismas fuentes a cerca de la ausencia de miembros de los partidos políticos más representativos, han señalado que puesto que el acto era institucional, la invitación ha sido institucional.

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado al Gobierno por no haber sido invitado al acto de entrega simbólica de documentos sobre ETA por parte de Francia a España, y ha lamentado que el Ejecutivo no haya contado con el partido "que derrotó" a la banda terrorista. Ha señalado que el PP es "el que tendió la mano de los pactos antiterroristas" y ha censurado que se pretenda "escribir el relato del fin de ETA sin el partido que derrotó a ETA con la ley y no con atajos ilegales".

Al finalizar el acto Sánchez ha impuesto la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica a las magistradas Hèléne Davo y Laurence Le Vert. Tras un minuto de silencio por las víctimas, el acto ha finalizado con un 'aurresku' tradicional vasco que los asistentes, secundando al 'lehendakari' Iñigo Urkullu, han contemplado en pie.