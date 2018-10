La respuesta de Sánchez a la violencia separatista: un tuit culpando a Torra de "alentar a los radicales"

El silencio del presidente continúa. Pedro Sánchez no quiso hacer este lunes ninguna declaración institucional cuando el parlamento catalán fue asediado por los radicales de los CDRs a quienes el presidente catalán, Quim Torra, alentó de forma inequívoca: "Hacéis bien en apretar". Unas palabras que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, calificó de "relativa normalidad" y consideró que era una "fake new" decir que alentara a la violencia. El Gobierno dice hoy exactamente lo contrario.

A primera hora, el Gobierno ha querido rectificar esa línea a través de un comunicado en el que ha relacionado directamente esa actitud con el asedio al Parlament que se produjo a última hora de la tarde del lunes. Motivo por el que fuentes gubernamentales han trasladado su preocupación y han mandado a Torra el siguiente mensaje:

Comunicado de Moncloa

"El president Torra debería cumplir con sus responsabilidades institucionales y no poner en riesgo el camino de normalización política emprendido por Pedro Sánchez". Esto es lo que, entiende Moncloa, hizo el presidente catalán "alentando a los radicales que creen que las calles sin sólo suyas y asedian las instituciones que representan a todos los catalanes".

Tweet de Sánchez

A juicio del Gobierno "lo ocurrido ayer en Cataluña, que demuestra que la política catalana tiene que volver a las instituciones, tiene que volver al Parlament" sitiado este lunes por los radicales de los llamados Comités de Defensa de la República. Posteriormente y tras su silencio clamoroso de este lunes, Sánchez se ha referido a lo ocurrido vía Twitter, con un mensaje casi idéntico al ofrecido antes desde Moncloa en un mensaje a los periodistas

La política catalana tiene que volver al Parlament. El president Torra debe cumplir con sus responsabilidades y no poner en riesgo la normalización política alentando a radicales al asedio de las instituciones que representan a todos los catalanes. La violencia no es el camino. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 2, 2018

Las ministras en tromba

Aún no hay reacción de Moncloa de viva voz. No al menos de presidencia del Gobierno que ha mandado un clarísimo argumentario a sus ministros y ministras con la misma idea de reproche a Torra. Argumentario que ha seguido a pies juntillas el equipo gubernamental comenzando por la vicepresidenta, Carmen Calvo, para quien "el presidente catalán tenía que hacer la contraria. Tiene que entender que lo que ocurrió ayer no puede formar parte de la enorme responsabilidad que tiene como president de la Generalitat y como principal autoridad del Estado en Cataluña".

El mensaje más contundente, sin embargo, fue el de la ministra del ramo, Meritxell Batet, responsable de las relaciones con Cataluña desde su cartera de Política Territorial. "Ayer se evidenció el error de haber sacado la política de las instituciones a la calle. El máximo responsable de la seguridad, el señor Torra, cometió el error de alentar más movimiento en la calle. Los mossos asumieron su trabajo y sufrieron la irresponsabilidad de un líder político. El govern de la Generalitat, es hora de qué decida ya qué rumbo quiere tomar, si quiere seguir apoyando la radicalidad o apoyar la vía abierta de diálogo".

Batet, máxima negociadora en las comisión bilateral Estado/Generalitat, no quiso responder a la pregunta de este diario sobre si esto no resquebraja, por parte del Gobierno, las mesas de diálogo con el Gobierno regional. Se limitó a dejar la pelota en el tejado de Torra y defendió que "en cuatro meses hemos sido capaces de abrir una agenda de normalidad. Ha habido un acuerdo en la comisión mixta de asuntos economicos y fiscales... también en la junta de seguridad. El Gobierno de España quiere trabajar por los catalanes y catalanas".

Palabras en el desayuno informativo de la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, quien también fue preguntada por la cuestión asumiendo la doctrina gubernamental. Celaá justificó el silencio del Ejecutivo el lunes porque "los hechos se sucedieron por la noche" y "el Gobierno quiso darle una oportunidad a la prudencia".

Ábalos: "no me equivoqué"

En rueda de prensa desde Santander, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, fue preguntado por su ‘tibieza’ el día anterior y su error al valorar el llamamiento de la Generalidad: "Yo no me equivoqué porque hice declaraciones a una hora en la que me tengo que atener a los hechos de esa hora". Ábalos aseguró que hizo un llamamiento "de calma y prudencia" a la que "me tengo que atener" y añadió que "los llamamientos a la calma son mucho mas provechosos que los de la tensión".

Ahora bien, "si usted me pregunta sobre la tolerancia a esos hechos le diré que mi tolerancia es muy poca". El también secretario de Organización del PSOE señaló que "Yo voy a contribuir siempre en esa línea aunque se que otros se rettroalimentan en el terreno de la tensión . La apuesta que estamos haciendo es la más complicada y la más valiente". Y valoró positivamente el debate de política general que este martes acoge el parlamento catalán: "Al menos la institución vuelve a abrir las puertas. No hace falta más tensión".