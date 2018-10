Ni elecciones, ni ultimátum de Quim Torra, ni 155. Tres escenarios incompatibles entre sí que el Ejecutivo rechaza con fe ciega aferrándose a su "solución política de convivencia". En una declaración en el Palacio de la Moncloa, consumada la amenaza del presidente catalán de dejar caer a Pedro Sánchez si no acepta su referéndum en un mes, la portavoz del Gobierno fue directa al grano mientras Pedro Sánchez siguió guardando silencio. "El presidente catalán no tiene que esperar a noviembre para esperar nuestra respuesta. Se la damos ahora mismo. La respuesta es autogobierno y no independencia. Y la respuesta es convivencia y no independencia. El Gobierno de España no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo. Este Gobierno pide a las autoridades de la Generalitat distensión y calma", destacó.

Una determinación inicial que, sin embargo, contrastó con los escenarios dibujados por la portavoz, Isabel Celaá, quien también rechazó la posibilidad de que haya un adelanto electoral, después de que el presidente Sánchez vinculara el fin de la legislatura al apoyo independentista. "El Gobierno va a seguir determinado en su acción de Gobierno que es continuar con los recursos abiertos para que diálogo prospere y superar el conflicto en Cataluña".

Entiende el Ejecutivo que "por un lado va a la emoción y por otro lo hechos" y la realidad es que "la comisión bilateral da sus frutos y hay muchas personas que quieren encontrar una salida al laberinto. En eso esta el Gobierno de España". Frutos en el marco de las reuniones bilaterales que no han sido óbice para evitar las amenazas ni la tensión en lca calle alentada por el propio president Torre.

Y el tercer rechazo: no aplicará de nuevo el 155. "El Gobierno no va a aplicar el artículo 155 mientras no haya razones evidentes para aplicarlo. Y ésa razón no se ha producido". Celaá optó por la equidistancia entre los dos bloques extremos a la que se ha abonado el Ejecutivo, entre Quim Torra y PP y Ciudadanos. "Entre la quiebra de la legalidad y otro artículo 155 perpetuo que algunos pretenden existe un amplio terreno que es donde está el Gobierno. Entre el salto al vacío y el 155 perpetuo". Y apretó a PP y Ciudadanos a los que señaló que "hacer oposición hoy es apoyar al Gobierno en las cuestiones de Estado. Hacemos una invocación a PP y Ciudadanos para que apoyen al Gobierno porque ésta es una cuestión de Estado".

Pese a todo, el Ejecutivo no es pesimista sino "prudente" porque confían en que las amenazas no llegarán a cumplirse. Según explicaron fuentes gubernamentales: "El Gobierno está en el camino del diálogo perpetuo frente a los que quieren 155 perpetuo. Donde haya un lugar para sentarse, allí estará el Gobierno".

Fuentes de Moncloa rebajaron el incendio y mostraron un halo de esperanza, hablaron de "ultimátums retóricos" que tienen que consumarse y entendieron que no lo harán. "Estamos ya en el 2 de octubre y la normalidad ha vuelto a las calles, la política ha vuelto al Parlament", dijeron fuentes gubernamentales que aseguraron que "ayer el Gobierno estaba preocupado, hoy sólo somos prudentes".