Marlaska dice que maneja tres opciones para sustituir las concertinas en Ceuta y Melilla

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció al poco de asumir el cargo que uno de sus propósitos al frente del departamento era retirar las concertinas que proporcionan seguridad al vallado fronterizo de Ceuta y Melilla. No doy ninguna alternativa a las mismas, pero dijo que el nuevo sistema debería ser, al menos, igual de efectivo, pero no tan lesivo como el actual para los inmigrantes que violan el área fronteriza de las dos ciudades autónomas.

Encargó entonces un estudio a sus subordinados en el Ministerio para que le presentasen distintas posibilidades y los resultados se encuentran ya sobre su mesa. Así lo ha explicado este martes el propio Marlaska durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, en la que ha comparecido, como ya hiciese a mediados de agosto en la del Congreso de los Diputados, para avanzar las líneas maestras de la que será su política al frente de Interior.

Ha explicado que ese estudio se encuentra "absolutamente avanzado" y que en el mismo hay hasta tres posibilidades diferentes que pueden sustituir a las concertinas. "Las mismas se van a dar a conocer próximamente", ha dicho Marlaska, que ha avanzado que las tres opciones garantizarán incluso una "mayor seguridad" que las actuales concertinas. A partir de ahí, en acuerdo con Marruecos, se analizará cuál es "la más oportuna" para salvaguardar la seguridad en las vallas.

El ministro ha pedido a los partidos "no hacer populismos" con la inmigración, es decir, que no hagan críticas a su gestión, y ha negado que estén llevando a cabo una política "contradictoria", pese a que solo expulsaron de manera inmediata a 116 inmigrantes que saltaron el vallado de Ceuta el 22 de agosto, y no a los que lo habían realizado semanas antes. En ambos casos, con métodos muy violentos, que causaron heridos en los guardias civiles que custodian el perímetro fronterizo.

Precisamente, este martes, ha sido condecorado en Ceuta el agente de la Policía Nacional que se rompió una pierna en la frontera al intentar contener a patadas la entrada a la carrera en la ciudad autónoma de un grupo formado por 187 inmigrantes de origen subsahariano. Los hechos ocurrieron la madrugada del 7 de agosto de 2017 y se le ha impuesto la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo.

El funcionario premiado cayó al suelo al impactar con su pierna contra un inmigrante y se rompió tibia y peroné sufriendo lesiones "muy graves". Según ha explicado el jefe superior de Ceuta, Alfonso Sánchez, en su alocución durante el acto institucional por la festividad de los Ángeles Custodios, "aunque ya se encuentra trabajando, por el momento no ha podido volver a su servicio habitual, teniendo que limitar su actividad a labores de oficina".