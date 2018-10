Al Gobierno de Pedro Sánchez se le acaba el tiempo en Cataluña, según el presidente de la Generalidad, Quim Torra. El sustituto de Puigdemont ha abierto el debate de política general con una advertencia al presidente del Gobierno: "Quien pone en riesgo la normalización política de Cataluña es Sánchez porque mantiene presos políticos y exiliados. Su tiempo se ha acabado. Si no hay un acuerdo para un referéndum pactado y reconocido internacionalmente en noviembre, el independentismo no garantiza la estabilidad parlamentaria del Gobierno".

Torra asegura que se trata de una "oportunidad para que España se reenganche en la vía de la democracia". "Hemos sido muy pacientes con el tripartito del 155 después de todo lo que nos han hecho. La paciencia no es infinita", advirtió. El presidente de la Generalidad enviará una carta a Sánchez para mantener el encuentro previsto inicialmente para este mes. En caso de no concretarse ningún acuerdo, Torra avisa: "Nosotros haremos nuestro camino"

Respecto a los graves disturbios de ayer, afirmó que el consejero de Interior, Miquel Buch, comparecerá a petición propia en la cámara autonómica. Ni se preocupó Torra en matizar sus ánimos a los Comités de Defensa de la República (CDR). El separatismo ha llegado a la conclusión de los incidentes se deben a una minoría que nada tiene que ver con ellos, "que hicimos el 1-O a cara descubierta", se ha jactado Torra.

También insistió en la necesidad de que el independentismo recupere la unidad. "Hay que dejar de mirarse de reojo", apuntó el presidente de la Generalidad en clave interna separatista. La distancia entre ERC y Junts per Catalunya es cada vez mayor y no sólo por la gestión de los Mossos. La CUP exige la cabeza del consejero de Interior y condiciona su apoyo al Govern a que se avance sin ambages en la implantación de la república.

Plan republicano

Torra ha tomado nota. Asegura que "hay una parte de la ciudadanía (en referencia al electorado separatista) que no entiende nuestra actividad política" y anuncia un ambicioso programa de gobierno para cumplir con el "mandato del 1-O" y la "proclamación de la república del 27 de octubre". Así, se ha creado una "Defensa de los derechos civiles y políticos" y está a punto de constituirse el "Foro cívico social y constituyente". La Generalidad se presentará además como acusación particular en todas las causas abiertas por el golpe de Estado.

Torra habló también del impacto del 155, cuyos efectos serían los responsables de la inactividad del ejecutivo catalán. Según el dirigente separatista, la Generalidad "sufrió un tratamiento indigno de una institución financiera" y repasó los ceses de personal y las afectaciones en inversiones, compras y subvenciones. Repitió el discurso realizado el pasado 4 de septiembre, apeló de nuevo a la movilización permanente e insistió en reclamar a Sánchez que el Gobierno retire los recursos en el Tribunal Constitucional sobre las leyes "sociales" que aprobó el Parlament antes del golpe de Estado.

Amenaza a los jueces

El presidente de la Generalidad cerró su intervención con amenazas a los jueces y al Gobierno. "Una sentencia condenatoria contra nuestros presos sería una sentencia condenatoria contra todo el pueblo de Cataluña ¿Piensan que no reaccionaremos? ¿Que no haremos nada? Tengo el deber de canalizar el rechazo del pueblo catalán a unas sentencias que serán de venganza por un uso perverso de los tribunales españoles contra el pueblo de Cataluña que consideramos inaceptable. El día de las sentencias si son condenatorias será el punto de inflexión y de no retorno de esta legislatura. El día de las sentencias será otro día de la victoria. No estamos aquí para hacer autonomismo, sino para implantar la república", aseguró Torra. La sesión continuará este miércoles con las intervenciones de los grupos.