Una de las intervenciones más destacadas del debate de política general en el Parlamento catalán fue la del diputado del PPC Alejandro Fernández. En su turno, Fernández se mofó de los postulados separatistas: "Si Cataluña es una colonia, ¿cómo es posible que un ser inferior como yo le tenga colonizado a un ser superior como usted?"

Después, Fernández aportó "un argumento prácticamente científico" para demostrar que Cataluña no es una colonia. "Esto le va a doler a un supremacista", le advirtió, antes de apuntar: "Usted físicamente se parece mucho más a mí que a un saltador de pértiga noruego".

"Es usted muy español. Somos un par de españolazos los dos", continuó entre risas de parte de los parlamentarios. "Aunque lo disimule es muy español", insistió, "como yo, es de lo poco que tenemos en común".

Tras apuntar que no sabía ni qué contestar, Torra calificó de "troglodita" el discurso de Fernández: "Esto es el Parlament, no el valle de los caídos". Y aludió a la pértiga del saltador noruego: "Dígale que me la traiga porque con esa pértiga saltaremos el muro de España".

En Es la Tarde de Dieter, de esRadio, Alejandro Fernández ha comentado el momento y ha contado que le consta que se ha reído algún diputado del PdeCat y de ERC "a mandíbula batiente". "Ha quedado claro que en su propia bancada no le tienen demasiado aprecio".

También ha destacado que el discurso enfadó "bastante" a Torra: "He debido de acertar". Y ha subrayado que el presidente catalán "no sabe debatir". Él, mientras, se ha tomado con "hilaridad" el calificativo de "troglodita".

Sobre la situación en Cataluña, Fernández se ha mostrado convencido de que habrá "otro golpe de estado con una forma distinta". "Lo intentarán, no sé de qué forma, pero van a intentar un segundo golpe de estado aprovechando la debilidad del gobierno Sánchez", ha insistido.