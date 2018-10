En Es la Tarde de Dieter, de esRadio, Alejandro Fernández ha comentado su intervención en el Parlamento catalán, en la que ha llamado "españolazo" a Torra argumentando que se parece más a él que a un "saltador de pértiga noruego". "Se puso bastante enfadado, porque una de las cosas que tiene el carácter totalitario es que es refractario al sentido del humor y la ironía". "He debido de acertar", ha comentado.

Según Fernández, Torra no sabe debatir: "El debate político no lo soporta". Él, por su parte, ha recibido con "hilaridad" el calificativo de troglodita que le ha dedicado el presidente catalán: "Lo he pasado bien". También ha comentado que se han reído "bastantes diputados", también "alguno del PdeCat y de ERC a mandíbula batiente". "Ha quedado claro que en su propia bancada no le tienen demasiado aprecio", ha dicho.

Sobre la situación en Cataluña, Fernández ha dicho que el "farol" que le preocupa, aparte del ultimátum lanzado por Torra, es "si van a dar otro golpe de Estado con una forma distinta. Y tengo la convicción de que sí. Hasta ahora siempre que hemos pensado mal hemos acertado". "Lo intentarán, no sé de qué forma, pero van a intentar un segundo golpe de estado aprovechando la debilidad del gobierno Sánchez", ha insistido.