El brutal rapapolvo de Arrimadas que deja a Monedero noqueado

La tertulia política de El programa de Ana Rosa ha contado esta mañana con la intervención desde Barcelona de Inés Arrimadas. En el plató estaba, entre otros habituales del programa, Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, que se ha dirigido de forma agresiva a la portavoz de Ciudadanos acusando al partido de Rivera de apropiarse de la bandera de España y de la Constitución.

Arrimadas, que en su intervención del día anterior en el parlamento regional de Cataluña exhibió una enseña nacional desde la tribuna, le ha recetado al podemita un rapapolvo espectacular.

A pesar de que el líder de su partido "no puede pronunciar la palabra España" y considera que el himno nacional es una "cutre pachanga fachosa", Monedero pretendía reivindicar los símbolos nacionales y acusaba a la dirigente de Ciudadanos de apropiarse de ellos.

"Tienes un discurso que a mí me agrede –comenzaba su reprimenda Monedero- porque te quieres apropiar de España, te quieres apropiar de la Constitución y eres muy injusta. (…) La bandera española os la apropiáis, nos dais a todos con ella en la cabeza, hacéis una lectura como que los constitucionalistas sois vosotros y es al revés. Tu partido es el que ha estado apoyando al Partido Popular, que es el que ha estado robando por todos los lugares de España (…)".

La respuesta de Inés Arrimadas dejaba al podemita abochornado y sin palabras, al recordarle el papel de su partido en el parlamento catalán:

"Juan Carlos, yo solo te digo una cosa: yo he visto a un diputado de tu grupo parlamentario quitando la bandera de España de los escaños, así que no me des lecciones. He visto a tu grupo parlamentario ofreciendo la mano a Torra para llegar a un acuerdo transversal mientras excluía al primer partido de Cataluña, que somos nosotros. Luego os sorprende, Juan Carlos, de que se abran las urnas y en los barrios trabajadores y las ciudades gane Ciudadanos por amplísima mayoría. Luego os quejáis. (…) Nosotros vamos a seguir utilizando sin complejos los valores y principios que son de todos".