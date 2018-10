Una editorial catalana cuela la España "plurinacional" en la educación andaluza

La editorial catalana Edebé –o Edebe– no entra a detallar cuales son las naciones, y en un libro que tiene más de cien páginas, sólo dedica a Andalucía una y media. Sin embargo, el libro de Educación para la Ciudadanía del Tercer Ciclo que edita es estudiado en los colegios andaluces. No menciona que en la Constitución de 1978 no aparece el término "plurinacional" sino que siempre se habla de "nación española" y de "nacionalidades y regiones".

Noticias de Almería da a conocer el libro que parece haber resuelto, vía texto consumado, el debate territorial en España contra los criterios de la propia presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, quien no comparte con su compañero Pedro Sánchez –actual presidente de Gobierno y secretario general del PSOE– esa visión de España de "nación de naciones" o "plurinacional".

Además, comete errores tales como indicar que el 28 de febrero de 1980, "los andaluces manifestaron en las urnas su voluntad de formar una comunidad autónoma". En realidad, lo que se decidió fue la vía de acceso a la autonomía y no destaca el referéndum posterior ni sus resultados.

Tampoco se refiere al movimiento autonomista de la II República ni de épocas anteriores. De hecho, la II República barajó el estudio de la autonomía andaluza. Pero en el libro la autonomía andaluza aparece como por arte de magia.

Considera a Blas Infante, reconocido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía como "padre de la patria andaluza", sólo como "autor" de la letra del himno andaluz y comete otros errores respecto al origen de la bandera regional. De hecho, la atribuye a Infante, desconociendo que fue "en la Asamblea de Ronda de 1918" cuando "fueron aprobados la bandera y el escudo andaluces." Está en el texto estatutario.

Recuerda el mencionado diario que la editorial Edebé ya se vio obligada a retocar el texto de un libro escolar andaluz en 2005, a pesar de que estaba editándose desde 1998. Se trata de "Papá se ha perdido", de José María Plaza, en el que su protagonista mencionaba el miedo que tenía al verse solo, y que no se atrevía a hablar ni tan siquiera con la Policía, lo que algunos interpretaron casi como una ofensa al Cuerpo. Desde la editorial le quitaron hierro al asunto y dejaron claro que se trataba de una interpretación errónea y descontextualizada.

Además, en un libro de 4º de Historia de la ESO, la editorial publicó una foto de José Antonio Primo de Rivera, y le atribuía que "sube al poder tras un golpe de Estado" en 1923. Como es sabido, aquel golpe lo dio su padre, Miguel Primo de Rivera.

El Mundo, en su trabajo "Así se adoctrina a los niños en los libros de texto de Cataluña", incluye a Edebé como una de las editoriales destacadas, junto Barcanova y Cruïlla, entre las que tienen "mayor grado de adoctrinamiento ideológico", seguidas de La Galera, Vicens Vives, Santillana, y Baula.

Algunas perlas más. En el libro de 5º de Primaria de Edebé, se pregunta cuál es la lengua oficial de Cataluña, cuando legalmente hay dos lenguas cooficiales, español y catalán. También se inquiere cuáles son "los símbolos nacionales" de Cataluña sin referirse a los símbolos del resto de España.

Añade el digital almeriense que el director general de Edebé es Antoni Garrido –Antonio en la versión del libro andaluz–, a su vez es presidente de la Comisión de Libro de Texto del Gremio de Editores de Catalunya. Garrido ha sido el encargado de dar respuesta a las acusaciones de "adoctrinamiento nacionalista" formuladas desde algunos sectores sociales y políticos constitucionalistas.

Garrido ha respondido que las editoriales "no intentan adoctrinar, sino cumplir con los requisitos que les marcan los organismos oficiales". En contestación al informe del sindicato AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) que alerta de adoctrinamiento a los alumnos catalanes a partir de los libros de texto, Garrido dijo que hay "interés" en "criminalizar" un sector que es apolítico.