La diputada del PP andaluz Teresa Ruiz Sillero, portavoz de Empleo en el Parlamento andaluz y siempre esforzada como demuestra su papel en el desvelamiento de las tarjetas sex-black de la agencia FAFFE y otros muchos casos de denuncia de la corrupción, mostró este jueves que la agencia IDEA perdió 521 millones de euros entre 2013 y 2016. "La Consejería de Empleo es como una bolsa llena de agujeros que va perdiendo dinero a raudales, toque lo que toque los andaluces perdemos dinero", dijo. La Junta no pudo rebatir los datos de Sillero en el Parlamento andaluz.

La agencia IDEA, perteneciente a lo que se conoce como "administración paralela" del PSOE andaluz por escapar del Derecho Administrativo, es asimismo la entidad que pagaba mediante transferencias de financiación las ayudas sociolaborales del "fondo de reptiles" de los ERE. Los datos del PP complementan los muchos otros de que dispone el tribunal que juzga el caso del procedimiento específico que se sustancia en la Audiencia Provincial de Sevilla.

En la nota del PP se dice que Ruiz Sillero explicó que en el periodo descrito la agencia perdió 119 millones de euros por avales fallidos, 122 millones de pérdidas contabilizadas por fondos reembolsables, 166 millones por fondos reembolsables declarados impagados y 114 millones más perdidos en operaciones crediticias a Santana Motor. Para los más mayores, la pérdida es de más de 80.000 millones de pesetas.

Anota El Mundo que el consejero de Empleo, Javier Carnero, no pudo rebatir estos datos en su comparecencia en el Parlamento, aunque insistió en que el hecho de que estén contabilizados no quiere decir que todo ese dinero se haya perdido. La versión oficial del Gobierno andaluz es que se está peleando por recuperar en los tribunales cada euro, aunque por ahora, con escaso éxito. Carnero reveló que en estos años los fondos recuperados no llegan ni a 16 millones de euros.

Pero no son todas las pérdidas de IDEA porque Ruiz Sillero adelantó que faltan por contabilizar los fondos perdidos en 2017 y 2018. Por ello, calificó de "rotundo fracaso" de la gestión de los fondos reembolsables de la Junta de Andalucía, de los que el 72% están sin utilizar y, por tanto, hay 671 millones de euros que no se han puesto a disposición de las empresas.

En la sesión, la diputada subrayó ante el consejero del ramo, el socialista Javier Carnero, el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 18 de septiembre que da por extinguidos los créditos existentes a Santana Motor, lo que supone una pérdida para la Junta de Andalucía de 114 millones de euros sin más explicaciones.

La Junta dice que La Caixa no le informa sobre las 'black'

En la misma sesión, Ruiz Sillero volvió a cuestionar al consejero de Empleo por el desglose del gasto de 24.000 euros con una tarjeta de La Caixa por parte del exdirector de la FAFFE, Fernando Villén. En su intervención, dijo al consejero que admitiera que en la FAFFE había nueve tarjetas de débito con cargo a la entidad y que hubo "más gastos en puticlubs".

Sillero dijo que "nadie se puede creer que La Caixa no responda a los requerimientos del gobierno andaluz y lo que sí cree todo el mundo es que no tienen ningún interés en que sepamos en qué se gastó el dinero".

Además, sigue la nota del PP, preguntó al consejero qué acciones ha llevado a cabo para que La Caixa dé una información que está obligada a ofrecer y aseguró que "aunque sea de forma extraoficial" el gobierno andaluz sabe "en qué se gastaron los 24.000 euros y quiénes fueron los hombres del PSOE que utilizaron el dinero de todos los andaluces en puticlubs pero se niegan a dar la información".

Que el interés de la Junta es mínimo en todo lo que se refiere a la FAFFE y la comisión de investigación sobre sus actuaciones que ha aprobado el Parlamento andaluz lo demuestra el hecho de que PSOE, con la ayuda de Ciudadanos, ha impedido que el próximo día 2 de octubre los grupos tuvieran listas y entregadas sus propuestas de plan de trabajo.

El PSOE, con el apoyo de Ciudadanos, ha sacado adelante su propuesta para retrasarlo al día 5 de octubre. Podemos e IU se han abstenido en la votación de ambas propuestas. La noticia del adelanto electoral que podría anunciarse el día 2 de octubre, según informó ayer Libertad Digital, podría estar detrás de este retraso.