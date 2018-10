Miles de mossos aplauden a la Policía Nacional en Barcelona

Los agentes de la policía autonómica se consideran traicionados por la Generalidad, vendidos ante los jueces que investigan el golpe de Estado y ante los Comités de Defensa de la República (CDR) que jalean Quim Torra, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y la CUP. Los desastrosos dispositivos políticos de los últimos días, la falta de previsión y las órdenes de no cargar contra manifestantes violentos así como no practicar detenciones son las últimas afrentas a un cuerpo que todavía no ha cobrado las horas extras del referéndum ilegal del año pasado y que se queja de falta de personal y medios.

Exhibidos como una superpolicía modelo por los líderes separatistas tras los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils y como un ejemplo de contención y buenas prácticas en contraste con las cargas de Policía Nacional y Guardia Civil del 1-O, vuelven a estar en el centro de las críticas del nacionalismo por su actuación durante el intento de asalto del Parlament.

Pero han dicho "¡basta!". Convocados por la nueva organización corporativa MosS.O.S., que se reclama apolítica, unos 4.500 policías, muchos de ellos acompañados por sus parejas e hijos, se manifestaron este sábado desde la plaza Universidad hasta la plaza San Jaime. La consigna en las protestas de MosS.O.S. es vestir de negro y no llevar ni esteladas ni banderas españolas. Los sindicatos tradicionales del cuerpo van a remolque de la nueva organización, que denuncia también la utilización política de la policía.

Los nacionalistas han roto las conexiones emocionales con "su" policía. A los mossos ya no les entregan flores ni les hacen homenajes en los colegios electorales. Ahora les tiran botes de pintura, barras de hierro y extintores. Es un giro en el proceso. También que agentes de los Mossos aplaudan a agentes de la Policía Nacional al paso de la manifestación por la Jefatura Superior de Policía de la Vía Layetana. Fue una ovación correspondida tímidamente por los tres policías que estaban a las puertas de las instalaciones asediadas también el pasado lunes.

La manifestación concluyó frente al palacio de la Generalidad, donde los agentes pidieron el cese de Buch y reclamaron "dignidad" al ejecutivo catalán.

5000 @UMCmossos han salido hoy a la calle en contra de que los partidos separatistas les sigan utilizando como policía política, y al pasar delante de la Jefatura Superior de Policía han lanzado un sonoro apluso a sus compañeros. Muy emocionante, pelos de punta. ¡Así sí mossos! pic.twitter.com/ACPzcJJ9cR — Tabarnia Oficial - Plataforma por Tabarnia (@Bcnisnotcat_) October 6, 2018