Podemos vuelve a recurrir a la amenaza para intentar lograr sus metas. El partido de Pablo Iglesias ha amagado este lunes con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez si el Ejecutivo no acepta sus reclamaciones en materia de vivienda, empleo o dependencia.

"Nosotros tenemos voluntad constructiva, nos estamos matando a trabajar para que esos Presupuestos sean verdaderamente sociales, pero la verdad es que en estos momentos faltan avances en temas muy importantes y en estos momentos estamos en el no", ha advertido este lunes Pablo Echenique. "Si no conseguimos arrancar avances estaríamos en el 'no'. La realidad a lunes es ésta", ha insistido.

Según el secretario de Organización de Podemos, las negociaciones de los Presupuestos con el Gobierno de Pedro Sánchez no van bien porque algunas de las medidas que ha planteado el Ejecutivo en materia de vivienda, empleo o dependencia, entre otras, "no están a la altura. Han dado un montón de pasos atrás".

Iglesias lo dio por hecho

Se produce así un cambio importante en Podemos después de que el pasado viernes Pablo Iglesias diese por hecho el acuerdo de Presupuestos destacando su "optimismo"pero "las cosas han cambiado", aseguran fuentes moradas que explican que "el Gobierno no pone por escrito sus promesas".

Y, ¿qué es lo quiere Podemos? Según ha relatado el propio Echenique, solicitan una ley que regule los precios del alquiler y que obligue a los "grandes tenedores, los que tienen más de diez viviendas" a ponerlas en el mercado con "precios asequibles".

También piden que se suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros y que se bajen los requisitos para acceder el paro de larga duración de los 55 a los 52 años. Por último, quieren que se atiendan a los 300.000 dependientes que ahora mismo no están cobrando la ayuda pese a que han sido reconocidos. "Son tres puntos importantes pero hay algunos más", ha advertido Echenique, que ha destacado el llamado "impuesto a la banca", con el que no hay ningún tipo de avance con el Gobierno.

El único punto positivo de la negociación, ha añadido Echenique, ha sido el apartado de fiscalidad. Podemos reclama una subida en la presión fiscal de 10.500 millones de euros anules con nuevos y más impuestos.

El partido de Pablo Iglesias espera que durante esta misma semana haya avances en la negociación tras la amenaza lanzada por Echenique, aunque, por ahora, no hay reuniones previstas en la agendas de los dirigentes morados.