Revuelta mediática contra Vox: "Ha dejado de ser una alternativa marginal"

El Mundo es el único que le dedica su foto de portada y un titular acorde con el acto, sin intentar ocultar la realidad. "Vox se reivindica en Madrid con un ataque radical contra el PP y Cs". En el editorial, Paco Rosell dice que la formación de "derecha extrema", término que acuñó Pepiño Blanco para calificar al PP en tiempos de Zapatero, "ha dejado de ser una alternativa marginal" y demuestra "que existe en España un electorado inconformista y desencantado que ya no se siente representado por el PP (…) Abascal y su partido han sabido aprovechar el vacío creado por la torpeza de Rajoy" y se ha quedado "con una parte de las bases y de los votantes del PP". Pues si unos se han ido a Ciudadanos y otros a Vox, ¿queda alguien en el PP? "Vox está logrando encontrar su espacio electoral", dice, y critica las propuestas de Vox contra las autonomías, la derrota del independentismo… "Pero quizá lo más alarmante del discurso populista de Vox sea su actitud ante la crisis migratoria, inspirada en los intolerantes movimientos xenófobos de extrema derecha europeos", y les acusa de "alimentar el odio hacia los inmigrantes". Federico Jiménez Losantos explica el fenómeno Vox en que "el PP de Rajoy dejó solo al Rey ante el Golpe, Cs mostró su lado atónito, y el PSOE corrió a ayudar a los separatistas según su costumbre". Eso es "lo que hace entender el enorme éxito de ayer de Vox en Vistalegre". "Un partido no triplica sus afiliados en unos meses si no hay un déficit de representación popular". El éxito del acto de ayer, en opinión de Federico, demuestra que "la reacción nacional continúa". "La nación en la calle y los medos constitucionales que aún quedan, no vamos a dejarnos doblegar. El que quiera entender, que entienda". Sin embargo, El Mundo constata que "el bloque constitucional se hace añicos". Ayer, aniversario de la gran manifestación en Barcelona tras el golpe de Estado, cada uno fue por su lado. Menos el PSC, que está en hacerle la rosca a los indepes.

El País abre con Brasil. "El ultra Bolsonaro logra un claro triunfo pero irá a la segunda vuelta". Cuando El País dice ultra siempre se refiere a la derecha. Ni rastro del acto de Vox en portada. En el interior titula: "Vox reúne a 9.000 fieles en su mayor alarde de fuerza". Como muestra de lo malos y lo fachas que son, Constanza Lambertucci cuenta que había un "veterano del Ejército del Aire y motero" cuyo "chaleco lleno de parches esconde, bajo un pañuelo verde, una bandera franquista 'en el corazón'". Hombre, pues muy escondida no la llevaría si se la mostró con orgullo a la periodista de El País. Además, fíjense si son chungos los voxistas que "el auditorio se enciende con otra propuesta: la deportación de los inmigrantes ilegales". Pero Abascal, si eso ya lo está haciendo Pedro Sánchez, menuda novedad. Sobre Pedro Sánchez habla Mariola Urrea, que dice que la "apelación constante a la convocatoria de elecciones" se debe a que gobierna solo con 84 escaños. No, Mariola, se debe a que a este señor no le ha votado nadie. Dice Mariola que "el bloqueo como expresión de la acción política de la oposición, es una mala praxis que en nada contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos". Pues eso se lo tenías que haber dicho al de "no es no", y "no es no", y "qué parte del no no has entendido". ¿O es que ya nos hemos olvidado? "Se niegan a reconocer al gobierno legitimado para concluir la legislatura al carecer de una mayoría parlamentaria". No, maja, te equivocas. No es la mayoría parlamentaria, es la deficiencia democrática de no pasar por las urnas.

ABC también oculta a Vox. "Sánchez acapara la agenda exterior y restringe la del rey". Bieito explica que Pedro está "muy necesitado de aparentar fuera una solidez en su posición política que no tiene dentro", que quiere "poner tierra por medio entre él y el desastre de Gobierno que preside; también, entre él y los medios de comunicación". Que corra, que corra, le va a dar igual. Ignacio Camacho es el único que habla de Vox. "El avance de Vox en las encuestas define la voluntad de propinar una patada a la mesa (...) Entre trescientos y quinientos mil españoles, hartos del arrinconamiento de sus ideas, están dispuestos a pasarse el voto útil por el forro y darse el gustazo de llevar a las urnas la destemplada expresión de su propuesta". Hasta llegar a los cinco millones que llevan a las urnas la destemplada expresión de su propuesta votando a Podemos aún queda.

La Razón dice que "Sánchez enviará a Bruselas unos presupuestos ficticios". Sí lleva a Vox en su portada. "Vox exhibe músculo con su mensaje 'anti': "Los españoles, primero". A ver si dejamos de copiar los eslóganes extranjeros, Podemos de Venezuela, Vox de Trump… Dice José María Marco que "el podemismo ha arrollado el paisaje político de nuestro país. Lo ha hecho en la izquierda, donde ha contagiado al PSOE su discurso de demagogia extrema, y lo está haciendo en la derecha donde asoma Vox, que aspira a encabezar el nuevo populismo de derechas". Que no nos falte de na.