Ruiz-Huerta se marcha avisando de que "Podemos no va bien" y Echenique la ningunea

"Podemos no va bien": así de rotunda se ha mostrado este lunes la ya exportavoz parlamentaria del partido morado, Lorena Ruiz-Huerta, en la rueda de prensa en la que ha explicado por qué deja la formación de Pablo Iglesias.

"Hay machismo y mi partido no está, ni mucho menos, exento", ha sido otra de las duras declaraciones contra Podemos que ha dejado Ruiz-Huerta en esta comparecencia en la que ha explicado que su marcha se debe a que "no es ningún secreto que mantengo posiciones políticas que no gozan del respaldo de la dirección del partido ni de la mayoría del grupo parlamentario. La falta de apoyo de mi partido es algo completamente obvio", ha continuado recordando también que "hace ya varios meses que Podemos otorgó la confianza para 2019 a otro candidato y, en coherencia con esta situación, he decidido abandonar el escaño y retomar mi actividad como abogada", ha dicho en referencia a Iñigo Errejón.

"Tengo una profesión a la que volver, pero en ningún caso dejo la política", ha avisado Ruiz- Huerta que deja también el acta de diputada y comenzará a trabajar como abogada en una ONG. "Hay que aplicar políticas radicalmente de izquierdas y radicalmente transformadoras. Lo dicen todas las encuestas: Podemos no va bien", ha sido su dura sentencia a la cúpula de la formación morada.

"Hay temas más importantes"

Una dimisión a la que ha intentado restar importancia Pablo Echenique. El secretario de Organización de Podemos ha comparecido en una rueda de prensa en la sede del partido de la calle Princesa de Madrid tras conocerse esta marcha que, ha asegurado, les ha pillado por "sorpresa". "Sólo agradecer a la compañera la elegancia con la que ha tomado esta decisión.Más allá de esto, las valoraciones le corresponden a los órganos de Podemos en la Comunidad de Madrid", ha dicho.

Desde la formación dicen que van a dejar "que pase" esta dimisión sin entrar "en provocaciones" de Ruiz-Huerta porque, aseguran, "hay temas más importantes encima de la mesa como son los Presupuestos y la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por ello, este mismo lunes Podemos dejará "solucionado este asunto". El Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid se reunirá para proponer a la diputada Clara Serra como sustituta de Lorena Ruiz-Huerta.