Segunda dimisión del día en Podemos: un diputado cántabro se marcha tras una denuncia de amenazas

Podemos ha vivido este lunes dos dimisiones en un día. A primera hora de la mañana se conocía la marcha de la ya exportavoz en la Asamblea de Madrid Lorena Ruiz-Huerta, pero la anticapitalista no ha sido la única que ha dejado la formación de Pablo Iglesias este ocho de septiembre.

El diputado de Podemos en el Parlamento de Cantabria José Ramón Blanco también ha anunciado que presentaba su dimisión por un asunto espinoso. Tres miembros del partido le denunciaron hace más de un mes ante el Comité de Seguridad Laboral de la formación por amenazas, y este lunes la Cadena SER ha desvelado el contenido de varias grabaciones en las que se le escucha proferir esos insultos, amenazas y vejaciones contra las tres compañeras de su partido: la diputada, Verónica Ordóñez, la líder de Podemos en Santander, Lydia Alegría y la responsable de prensa del partido, Lucía Reguilón.

En los audios, José Ramón Blanco amenazar con hacer "todo lo posible" para que una de las denunciantes "acabe fuera de este partido" y utiliza frases como "te voy a escupir en la cara".

El partido le ha abierto expediente por un supuesto acoso psicológico y Blanco ha emitido un comunicado en anuncia su dimisión y llega a asegurar que "todo el mundo habrá tenido una discusión con alguien donde se ha subido el tono, se han empleado palabras gruesas y se han dicho cosas de las que después se ha arrepentido. No me siento orgulloso de las palabras y las formas que utilicé. Me he disculpado ante las compañeras en privado y ahora lo hago públicamente".