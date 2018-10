Es cuestión de días. El Gobierno confía en llegar a un acuerdo con Podemos esta misma semana de cara a poder enviar el plan presupuestario a Bruselas el próximo lunes 15. "Ése es el objetivo", ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se ha manifestado "optimista" en relación a alcanzar ese principio de acuerdo en los próximos días. En cambio, Pablo Iglesias ha repetido aquello que ya dijo este lunes su compañero Pablo Echenique: "Estamos en el no".

"Base solida", según el Gobierno

En los pasillos del Senado, la ministra de Hacienda no ha querido pronunciarse por propuestas ni por declaraciones concretas de Podemos y su negativa a que el acuerdo esté cerca pero sí ha dejado claro que habrá acuerdo y que hay "una base sólida para alcanzarlo". "No soy adivina, no lo puedo anticipar los plazos pero yo soy optimista porque las propuestas que estamos barajando son fundamentales".

Preguntada por si Podemos va de farol y pretende tensionar la negociación para obtener mayor rédito, ha evitado hacer "ningún juicio de valor sobre declaraciones que ni siquiera he escuchado". Ha animado a que "todos tenemos que trabajar pero estoy convencida de que ambas formaciones estamos poniendo todo de nuestra parte para que así sea".

Podemos dice que sigue en el "no"

"Hemos hablado por teléfono y probablemente nos reunamos para tratar de cerrar un acuerdo pero, en este momento, no hay acuerdo. El Gobierno tiene que ceder y aceptar las propuestas que estamos haciendo que son sensatas. Si ceden habrá acuerdo, si no ceden no lo habrá", ha asegurado Pablo Iglesias en los pasillos del Congreso.

Unas palabras que ya pronunció este lunes Pablo Echenique pero en las últimas horas ha habido un ligero avance. El partido morado ha enviado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un nuevo documento de 16 páginas en el que se hace una ligera modificación en su propuesta para subir el IRPF. Ahora, lo fijan en las rentas superiores a los 130.000 euros frente a los 140.000 que señala Hacienda y también frente a los 120.000 que pedían con anterioridad. Una pequeña rebaja que les acerca a los de Pedro Sánchez.

En ese texto, eso sí, Podemos lamenta que el Gobierno "planteaba acordar textos de intenciones, sin concretar compromisos o plazos en muchos apartados, sin abordar algunos grandes temas o sin ser lo suficientemente ambiciosos en las partidas destinadas a las políticas públicas". "En el documento enviado por el Gobierno no aparece ninguna medida concreta para conseguir este objetivo y, de nuevo, hablamos de medidas sin impacto presupuestario. Es necesaria la cesión obligatoria de viviendas vacías y las de propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) que sean cedidas de forma gratuita", precisan.

En el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, Podemos sigue reiterando la necesidad de un impuesto a la banca, extremo que les separa del Ejecutivo, así como la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler. El documento de la formación morada realiza también precisiones como que la red de escuelas gratuitas de 0 a 3 años, que apunta el Gobierno vendría condicionada a que los ayuntamientos tengan superávit y la afronten a través de Inversiones Financieramente Sostenibles. "Debe consignarse una partida finalista, como mínimo de 300 millones de euros, como se indica en las modificaciones que hemos enviado al Gobierno", piden.

Así las cosas, los planes del Ejecutivo son llegar a un preacuerdo con Podemos que sirva de base para negociar con el resto de formaciones que apoyaron la moción de censura porque, entienden, "PP y Ciudadanos se han autoexcluído" pero la ministra Montero también ha advertido a las formaciones independentistas que "sólo hablaremos de los números, de nada más".