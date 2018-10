El Gobierno ha puesto en marcha una ofensiva contra el PP consistente en culparle del auge de la "extrema derecha" de VOX como resultado a su tarea "irresponsable" de oposición. Lo que enciende la furia del Ejecutivo radica en la petición de comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, en el Senado para explicar su tesis doctoral. Un asunto por el que Gobierno y PSOE acusan a los populares de querer convertir las instituciones en "un lodazal" y su tarea de oposición en un ejercicio de "macarrismo político".

Es por ello que el mismo Pedro Sánchez que se atrevió a calificar de "indecente" al ex presidente, Mariano Rajoy, en su primer debate electoral, ha decidido dar plantón al Senado en la comparecencia prevista para el 23 de octubre porque, a su juicio, se está iniciando una política de "descalificación personal" contra el Gobierno. Un plantón que el Ejecutivo ha intentado contraprograma con el anuncio del Debate del Estado de las Autonomías en el primer trimestre del 2019.

Preguntado por este rechazo a comparecer en el pleno de la cámara alta, el presidente del Gobierno encendió la mecha contra los populares a quienes acusó de pretender "desprestigiar las instituciones" y les advirtió que "será su responsabilidad". Y añadió que "lo que demuestra este debate producido por el PP en el senado es el mal estado de la oposición que ha optado por la descalificación y el ataque personal".

Sin ser siquiera preguntado por el acto celebrado este fin de semana por la formación política Vox, Sánchez esgrimió el argumento de que "se puede hacer oposición al Gobierno pero no al Estado, y no hacerlo ha llevado al PP y a Ciudadanos a ver cuáles son los frutos de esa estrategia. Este fin de semana los hemos visto: la radicalización, y no la moderación, está alimentando a la ultra derecha. Es una reflexión que debería hacer la oposición. Yo lo que les pido que vuelvan a la moderación, que hagan oposición al Gobierno, no al Estado".

Una apelación que realizó después de rehuir la pregunta de su plantón al Senado asegurando que lo que quiere es "prestigiar al Senado con un debate necesario e infinitamente de mayor importancia y de mayor interés para la ciudadanía" que el Debate del Estado de las Autonomías que hace trece años que no se celebraba, desde el año 2005. Y se comprometió a modificar el reglamento del Senado para que "se celebre anualmente".

Consigna gubernamental

No obstante, la primera en poner en práctica la nueva ofensiva gubernamental contra el PP fue la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al ser preguntada este martes en la sesión de control del Senado. A preguntas del portavoz popular, Ignacio Cosidó, que le reprochó la voluntad del presidente Sánchez de no acudir a la llamada del Senado, Calvo le atizó diciéndole que "se lo están merendando a usted y a su partido. Están abandonando un espacio que tuvieron y ya no tienen".

Un espacio político "de responsabilidad" del que carece el PP, a juicio de la vicepresidenta, quien sentenció que "se están quedando sin sitio político en este país, patéticamente". Una consigna que ya a primera hora de la tarde empezó a tomar forma como argumentario cuando justo después fue preguntada en el Senado la ministra de Justicia, Dolores Delgado: "compiten la derecha, la extrema derecha y la extrema-extrema derecha y ponen en riesgo la convivencia", vociferó Delgado al senador del PP, Joaquín Ramírez.