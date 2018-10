Pedro Sánchez vuelve a ningunear al Senado: no comparecerá para hablar de su tesis

El Gobierno vuelve a intentar sortear al Senado y a la mayoría que el PP ostenta en esta cámara parlamentaria. Si el primer desprecio fue con la Ley de Estabilidad Presupuestaria a cuyo veto del Senado se oponía el Ejecutivo, ahora el agravio radica en la comparecencia que los populares solicitaban del presidente del Gobierno para hablar de su tesis y que la Mesa de la cámara alta había fijado para el 23 de octubre.

Pues bien, la novedad ha llegado este martes cuando el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, ha comunicado que el presidente no comparecerá el 23 de octubre porque así lo ha comunicado el propio Ejecutivo a la Junta de Portavoces del Senado alegando que "el reglamento del Senado no contempla estas comparecencias". Gil ha explicado que el tono político del PP ha sido clave para tomar esta decisión: "Han intentado forzar el traer al presidente a rastras y de las orejas, ha llegado a decir el portavoz del PP. Este Gobierno no acudirá ni de la solapa, ni de las orejas ni a rastras al lodazal que el PP quiere convertir esta casa".

"Lodazal", "trinchera", "macarrismo político"... muchos han sido los adjetivos utilizados por el PSOE para cargar contra los populares a quienes acusan de "pervertir al Senado" y "no respetar las normas democráticas" de la cámara alta. Esto dijo la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, quien explicó que se le ofreció al PP la posibilidad de un debate de política general "en el que el PP pudiera preguntar lo que quisiera pero el PP dijo que no". A juicio de Lastra, "ni a este presidente del Gobierno ni a ningún otro le pueden obligar a comparecer en el Senado en pleno sino en comisión. Aquí el problema está en la perversión que está haciendo el PP en al cámara el senado y cómo retuercen los reglamentos".

Anuncio de Moncloa para compensar

En base precisamente al reglamento del Senado, el PP contraatacó recogiendo el guante lanzado por la portavoz Lastra: una comisión, pero de investigación en la que tendrá que comparecer Pedro Sánchez. El portavoz del PP, Ignacio Cosidó, ha anunciado la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la tesis doctoral del presidente si éste se mantiene en el rechazo a comparecer ante el Pleno. De no acudir a la comisión de investigación "estariamos ante graves consecuencias penales", ha advertido el portavoz del PP en el Senado que se ha preguntado "¿qué es lo que tiene que ocultar el doctor Sánchez sobre su tesis para no comparecer ante el Senado?".

Una vez trascendida la polémica a los grupos parlamentarios que acusaron unánimemente al presidente del Gobierno de "desaparecer" de la vida pública, fuentes de Moncloa anunciaron rápidamente que "el presidente del Gobierno solicitará al presidente del Senado la convocatoria del Debate del Estado de las Autonomías para el primer trimestre del 2019". Un debate que lleva trece años sin convocarse y del que sólo ha habido tres ediciones en 1994, 1997 y 2005. "El presidente quiere que el Senado aborde esta cuestión", anuncian desde presidencia de Gobierno.

Rueda de prensa de Sánchez a las 19:30

La negativa del presidente a comparecer sobre su tesis se produce en medio del blindaje de Pedro Sánchez que hasta el momento sólo ha ofrecido dos ruedas de prensa en España ante los medios de comunicación. La primera y realmente la única fue el pasado 3 de agosto, un mes y medio después de su llegada a La Moncloa, la comparecencia de balance del curso político. La segunda fue con la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, aunque el formato internacional sólo permitió entonces tres preguntas. La tercera rueda de prensa junto al mandatario chileno, Sebastián Piñera. Sánchez comparecerá a las 19:30 horas de este martes.

"La gota que colma el vaso"

Fuentes socialistas consultadas por LD explican que el Gobierno "había propuesto al Senado la comparecencia del presidente el día 23 para hablar de política general, lo que incluía hablar de inmigración y la tesis, como había pedido el PP". Pero "el PP se negó y dijo que solamente tesis" descartando el tema migratorio y "mucho menos" de política general. Las palabras del portavoz socialista en el Senado aluden a las de su homólogo, Ignacio Cosidó, la semana pasada en los pasillos del Senado en las que, según el PSOE "se jactó de que iba a traer al presidente 'a rastras, de la oreja y de la solapa'", lo que ha sido "la gota que ha colmado el vaso", según el PSOE.

Los socialistas mantienen, por tanto, que "el presidente no vendrá el día 23 mientras el PP siga utilizando el Senado como una trinchera. No es un no al Senado" sino un no al PP. Y argumentan que el Gobierno "lo puede hacer porque el reglamento del Senado, a diferencia del Congreso, no obliga al presidente a comparecer. El artículo 66 habla de la posibilidad de reclamar al Gobierno en comisión, no en pleno".

Y añaden estas fuentes que la práctica parlamentaria es que las comparecencias del presidente "siempre se han consensuado" pero que esta vez "el PP ha roto el consenso y pretende imponer su agenda con una falta de respeto absoluta a la figura del presidente del Gobierno".