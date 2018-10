Ciudadanos rechaza la moción contra Torra porque "no dan los números"

Ciudadanos no apoya la presentación de una moción de censura contra el presidente catalán, Quim Torra, en el parlamento catalán como le ha ofrecido el líder del PP, Pablo Casado. O mejor dicho: Ciudadanos no presentará la moción de censura porque el PP sólo puede apoyar a la formación naranja en la presentación de esta iniciativa dado que los populares no tienen grupo propio en la cámara autonómica.

Así lo explicó el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, en los pasillos del Congreso antes incluso de que Casado lanzara el guante a Ciudadanos."Los números no dan", señaló Vilegas porque "la moción de censura en Cataluña necesita 68 diputados, mayoría absoluta, está claro que los números no dan".

Por lo tanto, su formación seguirá liderando "la oposición" en su comunidad con la exigencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "actúe de una vez" y aplique el 155 de la Constitución para quitar a Torra las herramientas que tiene para dar "otro golpe de Estado".

En la actualidad, existe un empate a 65 diputados en el Parlamento catalán, sumando los 34 de JxCat, los 32 de ERC y los 4 de la Cup; y del otro lado, los 36 de Ciudadanos, los 17 del PSC, los 4 del PP y los 8 de los comunes, la marca de Podemos, en el supuesto que los de Ada Colau y Pablo Iglesias decidiesen apoyar a Inés Arrimadas como presidenta.