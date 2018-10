Calvo y Artadi se reúnen en Barcelona para tantear el apoyo independentista a los PGE

La vicepresidenta, Carmen Calvo, provocaba un revuelo este miércoles al término de la sesión de control al asegurar: "Me voy a ver a Torra". Fuentes de su equipo explicaron posteriormente que no había ningún encuentro cerrado pero que la vicepresidenta viajaría a Barcelona para participar en un acto institucional junto al presidente de la Generalitat.

La noticia ha llegado este jueves, una vez sellado el acuerdo presupuestario entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Según confirman fuentes de Moncloa, la vicepresidenta Carmen Calvo, se ha visto con la portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, para "tantear su posible apoyo" a los Presupuestos Generales del Estado.

Ha sido un encuentro "breve" justo "antes de coger el AVE" en la estación de Sants en Barcelona y con el que el Ejecutivo ha buscado un acercamiento con el PDeCAT, formación de la que depende para sacar adelante las cuentas públicas. No es la primera vez que se reúnen Calvo y Artadi que ya han participado juntas en algunas reuniones en el marco de la Comisión bilateral Estado/Generalidad.

ERC y PDeCAT: referéndum y presos

Aunque los 17 diputados independentistas en el Congreso de los Diputados siguen condicionando su apoyo a una maniobra por parte del Gobierno para favorecer la salida de los presos y a un referéndum de autodeterminación pactado, las dos formaciones, ERC y el PDeCAT presenta una estrategia ligeramente diferente. Fruto de su propia crisis interna, los de Oriol Junqueras y los del fugado Carles Puigdemont se han expresado de manera distinta este jueves.

ERC cierra del todo la puerta a sentarse con el Gobierno si antes no hay un compromiso expreso por parte del presidente del Gobierno de mover ficha en alguno de estos dos aspectos. El vicepresidente catalán, y diputado de ERC, Pere Aragonès ha insistido esta mañana en la cámara autonómica en que "no pondremos hablar de presupuestos del Estado si el Gobierno español no avanza en el derecho a la autodeterminación ni en la cuestión de los presos y fugados y las acusaciones al Supremo".

Para los de Junqueras, el Gobierno de Sánchez sigue instalado en la misma casilla en la que estaba hace meses y, por lo tanto, ellos no se comprometen a dar su apoyo, por ahora, a las cuentas pactadas entre el PSOE y la formación de Pablo Iglesias.Tampoco lo harán los del PDeCAT pero ellos no cierran la puerta, de manera tan rotunda a sentarse a negociar.

El diputado Ferran Bel apostaba este mediodía por concederle más margen al Gobierno hasta escuchar todas sus propuestas, también le piden concreciones en su promesa de más autogobierno para Cataluña antes de cerrarse en banda a darle un no definitivo a Pedro Sánchez a sus cuentas. El PDeCAT quiere se optimista, espera un gesto por parte de Moncloa y pese a que este miércoles el presidente Quim Torra volvía a reeditar su amenaza de ultimátum a Sánchez antes de noviembre, los del fugado Puigdemont marcan distancia con sus socios de ERC y optan por esperar una llamada del presidente del Gobierno para intentar convencerle en privado.