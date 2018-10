Ciudadanos dice ahora que no volverá a investir a Susana Díaz

Es precisamente el problema: que la palabra dada por Ciudadanos de no volver a investir como presidenta de la Junta de Andalucía a Susana Díaz haya sido pronunciada por Juan Marín, el mismo que la ha investido y sostenido en la peor etapa de corrupción de la historia de España de Andalucía.

Inmediatamente después, ayer mismo, Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, pareció apoyar esta tesis, un verdadero volantazo político para Ciudadanos que lleva tres años y medio siendo el cómplice de políticas, apaños y corruptelas de la Junta de Andalucía, salvo en muy contadas excepciones.

Girauta dijo, y así lo recoge la agencia EFE, que la regeneración no es posible con Susana Díaz al frente del Gobierno de Andalucía y eso es una pieza clave para el proyecto de Cs. "Con ella no puede ser", ha subrayado, y no se puede arreglar la corrupción porque "no quieren". Ese plural no fue aclarado puesto que no se sabe si se refería al PSOE andaluz en su conjunto o a la dirección actual del mismo.

Después, cuando a Girauta se le ha preguntado en una rueda de prensa en el Congreso si el "no" de Cs era rotundo a esa eventual investidura, ha respondido: "Yo digo lo que digo, la regeneración no es posible" con ella al frente.

El problema es que cuando se apoyó la investidura de Susana Díaz, Ciudadanos argumentó que era mejor para Andalucía no abocar a Susana Díaz a pactar con Podemos, que es, precisamente, la misma situación a la que se la aboca ahora, si gana las eleccionesen el marco de las últimas encuestas.

De negarle el apoyo a Ciudadanos, Susana Díaz, si obtiene votos suficientes para sumar un gobierno con Podemos e IU, no tendrá otro remedio que echarse en brazos de Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo.

Ahora, tras tres años largos de "asociación" para apoyar el gobierno socialista de Andalucía, Ciudadanos dice haber dejado de creer en un partido que lleva casi cuarenta años gobernando en Andalucía y que ha utilizado todo lo público "como un cortijo" hasta el punto de que se han ido creando "monstruos" como los ERE o el uso de tarjetas de la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) en prostíbulos.

Girauta abundó en que ha sido "un escándalo de corrupción tras otro" y esto ya no se puede arreglar porque además han rechazado "con uñas y dientes" cualquier intento de regeneración. Y añadió: "La experiencia nos ha demostrado que no quieren porque el sistema está basado en eso y después de cuarenta años aquello es un régimen".

El planteamiento del portavoz parlamentario de Ciudadanos es que Ciudadanos aspire a gobernar en Andalucía y desplazar al PSOE y, por tanto, no están pensando en qué partido podrían apoyar llegado el caso sino en que tienen que ser el resto de las fuerzas las que piensen a quién van a respaldar.

Con todo, Girauta ha sido menos radical que Marín, que dijo textualmente: "Los votos de Ciudadanos no van a servir para que Susana Díaz sea presidenta de la Junta de Andalucía".

El Mundo apunta que tal "volantazo" puede ser debido a encuestas internas desfavorables o bien a la embestida del PP andaluz que le ha exigido que firme ante notario y públicamente que no volverán a hacer presidenta a Susana Díaz ni a facilitar un gobierno socialista. De hecho, hasta ayer mismo, Marín no descartaba apoyar al PSOE si ganaba las elecciones.

De ser el soporte de la continuidad del régimen socialista en Andalucía, Ciudadanos pretende, en un pispás, convencer a los andaluces de que necesitan a Ciudadanos para hacer posible el cambio, un cambio que sólo será posible si se asocian, ahora, con el PP. Pero acusa a los populares de no haber sabido impulsar una alternativa coleccionando premios de consolación.

Resultaba sorprendente que Marín afirmase ayer que "cientos de miles de andaluces que están cansados de cuarenta años de gobierno, siempre haciendo lo mismo", olvidando que los últimos tres y medio han sido de la exclusiva responsabilidad de Ciudadanos Ahora, Marín afirma que "el enemigo para el PSOE en esta campaña va a ser Ciudadanos, pero Ciudadanos va a ser el compañero de los andaluces para cambiar esta tierra", ha añadido.