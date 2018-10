Masiva manifestación por la unidad de España en Barcelona con la ausencia del PSC

Las banderas de España han vuelto a Barcelona. Masiva manifestación a favor de la unidad de España en el día de la Fiesta Nacional que sirvió también para celebrar el llamado "espíritu del 8 de Octubre". El paseo de Gracia y la plaza de Cataluña se quedaron pequeños para acoger un acto bajo el lema "Barcelona, garante de la hispanidad" que ha superado las expectativas de los organizadores.

A partir de las diez y media comenzaron a llegar ciudadanos con banderas de España a la parte alta del paseo de Gracia, punto de partida del acto organizado por la entidad "España y catalanes" con el concurso de todas las asociaciones constitucionalistas agrupadas en la plataforma "España somos todos", y el apoyo de Ciudadanos, el PP y Vox. El PSC ya no forma parte de lo que el separatismo dio en llamar "tripartito del 155". Apuesta por una "distensión" que en opinión de sus dirigentes pasa por ceder las calles en exclusiva a las manifestaciones de signo independentista. De ahí que se haya abstenido de participar ni enviar representantes, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando Josep Borrell habló en las dos manifestaciones de octubre e Iceta participó en la segunda, la del 29.

A pesar de la división entre los partidos, entidades como las citadas y Sociedad Civil Catalana, la Asociación por la Tolerancia, Hablamos Español, Convivencia Cívica, Asamblea por una Escuela Bilingüe, la Asociación Cultural Miguel de Cervantes y la plataforma Tabarnia, entre otras, se pusieron de acuerdo para aparcar sus diferencias y celebrar el 12 de Octubre en Barcelona conjuntamente y por todo lo alto en recuerdo de la histórica manifestación a favor de la unidad de España celebrada el 8 de octubre del año pasado en la capital catalana.

Además de los clásicos "Puigdemont, a prisión" y "yo soy español", los manifestantes corearon "Ni olvido, ni perdón, golpistas a prisión" y pidieron la dimisión de Pedro Sánchez. En los parlamentos se reivindicó el discurso del Rey del 3 de octubre del año pasado, se pidió la dimisión del presidente de la Generalidad, Quim Torra, y firmeza a los jueces.

Los intentos socialistas por desmovilizar a los catalanes contrarios al separatismo no dan resultado. El denominado "unionismo" mantiene el fuelle en la calle y es capaz de manifestaciones tan masivas como las separatistas. El tejido civil contrario al separatismo avisa de que no se dejará avasallar por una república unilateral y que las calles no son suyas.

Autonomía tabarnesa de 9 segundos

La manifestación contó con un vídeo de Albert Boadella, quien en calidad de presidente de Tabarnia anunció los resultados de un referéndum para la autonomía del territorio. Declarada la autonomía, Boadella la ha suspendido a los nueve segundos, uno más que los que duró la república advirtió el dramaturgo, "para hablar de tú a tú con el presidente títere". Antes de los parlamentos también se ha guardado un minuto de silencio por Montserrat Caballé.

Hemos declarado la autonomía de #Tabarnia 9 segundos, uno más que la #FakeRepublic ¡Viva Tabarnia! ¡Viva España! Retuitea si te sientes tabarnés de corazón!! pic.twitter.com/MajNyTTjGp — Tabarnia Oficial - Plataforma por Tabarnia (@Bcnisnotcat_) October 12, 2018

Despliegue de los Mossos

Gran despliegue de los Mossos d'Esquadra, que custodiaron un desfile de un centenar de autodenominados "antifascistas" por la Diagonal. Se cruzaron insultos con los manifestantes con banderas españolas que se dirigían al acto del 12 de Octubre. Se evitaron las escenas y los ataques separatistas acontecidos en la manifestación de Jusapol del pasado 29 de septiembre, cuando los CDR agredieron a personas que habían participado en el acto de la entidad policial.

Todavía falta un rato para que empiece y ya no entra un alfiler. Barcelona, #Tabarnia. pic.twitter.com/52sxWSfE1Z — Tabarnia Oficial - Plataforma por Tabarnia (@Bcnisnotcat_) October 12, 2018

Así está Barcelona a esta hora: miles de personas en Plaza Cataluña por el #DíadelaHispanidad https://t.co/bkhBWKrAu6 pic.twitter.com/3mF7nPjl9R — Antena3Noticias (@A3Noticias) October 12, 2018

El "dato" de la Guardia Urbana

La Guardia Urbana ha cifrado en 65.000 el número de asistentes, igual que el 12 de Octubre del año pasado. Si los manifestantes que ocupaban el paseo de Gracia y la plaza de Cataluña este viernes hubieran sido independentistas, la dirección política de la Guardia Urbana habría triplicado la cifra. La organización ha elevado la participación hasta las trescientas mil personas.