Martínez-Almeida: "Sumaremos con Ciudadanos y el PP obtendrá la alcaldía de Madrid en 2019"

José Luis Martínez Almeida (1975) es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid desde abril de 2017, cuando fue elegido por sus compañeros para sustituir a Esperanza Aguirre.

Es abogado del Estado y fue como número tres de la lista en las pasadas elecciones municipales. Con Aguirre como presidenta regional, fue nombrado director general de Patrimonio Histórico de 2007 a 2011. A continuación se ocupó de la Secretaría General del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid hasta que, tras la dimisión de su mentora, se fue a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La ex portavoz municipal lo rescató de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para su última aventura electoral.

Hábil, rápido en las respuestas, buen parlamentario lleva la batuta de su grupo municipal al que ha conseguido aglutinar entorno a él con un proyecto claro desde el principio: "ganar las elecciones y que Madrid se olvide de esta pesadilla que es Podemos".

¿Ve posibilidades de ser candidato a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones?

Para poder ser candidato tienes que tener un trabajo que se haya valorado. Y yo sí creo que en el partido, tanto a nivel nacional como regional, se ha valorado el trabajo. Y no sólo el mío sino el de todo el grupo municipal en estos tres años y medio y en mi caso, fundamentalmente, en el último año y medio. Luego, como es público y notorio, estoy incluido en las encuestas donde se están valorando los candidatos. Para mí eso es un reconocimiento al trabajo que me ha tocado hacer. Obviamente, si fuera candidato para mí sería un honor. Lo dije desde el primer día: la prioridad es recuperar la ciudad de Madrid del gobierno de la izquierda que tenemos. Tenemos que presentar al candidato que tenga más opciones de ganar.

En caso de que finalmente Génova decidiera que usted no fuera el candidato del PP, ¿se vería como un buen número dos?

Me vería donde el partido me dijera que puedo estar. Es cierto que yo tengo experiencia en el Ayuntamiento y si el partido quisiera seguir contando conmigo en el Ayuntamiento yo no tendría problema alguno.

Yo por Manuel Pizarro tengo un gran afecto y una gran admiración.

Un número dos de Manuel Pizarro no sería ninguna mala opción…

Yo por Manuel Pizarro tengo un gran afecto y una gran admiración, pero igual que por el resto de nombres que han salido. Yo creo que lo importante no es ser el número dos de Manuel Pizarro o del resto de nombres que han salido, sino ser el número dos del alcalde de Madrid. Eso va a ser lo importante a partir de mayo de 2019 para poder hacer de verdad políticas que beneficien a los madrileños.

¿Volvería el PP a ofrecer la alcaldía al PSOE en caso de que los resultados fueran similares?

Yo creo que (Antonio Miguel) Carmona ahora mismo echa la vista atrás y se debe estar arrepintiendo profundamente de no haber aceptado esa oferta y haber sido obligado por Pedro Sánchez a que la alcaldesa fuera Carmena. Yo creo que esta vez ese escenario no se va a dar, que vamos a ganar, que vamos a ser primera fuerza más votada. Y también pienso que con Ciudadanos sumaremos lo suficiente para poder obtener el gobierno.

Nosotros sumaremos con Ciudadanos con el que seremos generosos para que nos den sus votos para obtener la alcaldía.

Aún es pronto para que los resultados de las encuestas sean mínimamente fiables, ¿pero manejan alguna que pueda dar pistas acerca de cuál será la opción preferida de los madrileños?

Aparte de las encuestas que se han publicado, nosotros manejamos las encuestas en la calle cuando nos movemos. Y yo creo que ahora tenemos una ventaja frente hace cuatro años: que tenemos un término de comparación con lo que es el gobierno de la izquierda y lo que fueron los gobiernos del Partido Popular. Y por eso yo estoy convencido de que los madrileños volverán a confiar mayoritariamente en el PP porque, por otra parte, tenemos una trayectoria de éxito. Nosotros llevamos 30 años ganando todas las elecciones en la ciudad de Madrid y por eso entiendo que vamos a seguir ganando en mayo de 2019. Vamos a presentar el mejor proyecto y nosotros sumaremos con Ciudadanos con el que seremos generosos para que nos den sus votos para obtener la alcaldía.

¿A qué se refiere con ser generosos?

Si sumamos con Ciudadanos - que vamos a sumar, estoy casi convencido -, nosotros como primera fuerza obtendríamos la alcaldía y para que Cs nos dé sus votos, lógicamente si hay que llegar a un acuerdo, nosotros llegaremos a ese acuerdo sin problemas. Yo creo que nadie que vote a PP y Ciudadanos entendería que no tuviéramos la generosidad suficiente ambas formaciones de llegar a un acuerdo para tener la alcaldía y el gobierno de la ciudad de Madrid.

Entiendo con esto que no les importaría que Ciudadanos formara parte de ese gobierno en caso de que ellos quisieran.

Habrá que verlo en ese momento, pero yo creo que todas las opciones hay que dejarlas abiertas. En este momento no vas a cerrar ninguna opción para poder llegar a un acuerdo para revalidad la alcaldía del PP.

Nadie entiende lo que ha hecho el Partido Socialista en estos tres años y medio. (...) Nunca han dudado ni han flaqueado en su apoyo a Manuela Carmena.

La actitud del PSOE sorprende en tanto en cuando su mayor rival es Ahora Madrid, ¿cree que algún socialista se sumará a la plataforma con la que concurrirá Manuela Carmena a los comicios de mayo?, ¿cree que hay posibilidades de que el PSOE se diluya en Madrid?

Si yo soy socialista y el secretario general de mi partido llama a Manuela Carmena, primero para que se integre en el Partido Socialista y cuando Manuela Carmena le dice que no la vuelve a llamar para pedirle por favor que se presente, yo como socialista entiendo que mi voto debe ir a Manuela Carmena y hacia la plataforma que vaya a crear. Es el propio Pedro Sánchez el que deslegitima a efectos electorales las siglas del PSOE en la ciudad de Madrid. Y yo creo, además, que lo que los madrileños no van a perdonar a Pedro Sánchez es que le diera la alcaldía a Manuela Carmena. Pedro Sánchez tuvo el peor resultado electoral que ha obtenido el PSOE en cualquier elección que se ha celebrado en la ciudad de Madrid en democracia, quedó como cuarta fuerza en las generales de 2015. Parece que eso no lo ha olvidado Sánchez y pretende seguir castigándonos y castigando al PSOE. Yo creo que nadie entiende lo que ha hecho el Partido Socialista en estos tres años y medio. Porque ya que tus votos son decisivos, o bien eres oposición pero haces valer tus votos o bien te integras en el gobierno. Y sin embargo se han quedado en el término medio de no saber si son oposición, si son gobierno, pero eso sí, siempre apoyando en todo a Manuela Carmena. Nunca han dudado ni han flaqueado en su apoyo a Manuela Carmena.

El próximo 23 de noviembre entran en vigor las restricciones para circular por el centro de Madrid. ¿Qué cree que va a pasar?

Creo que lo que va a pasar a partir del 23 de noviembre es que va a haber un colapso de movilidad en toda la ciudad de Madrid, no sólo en el centro sino en el conjunto de la ciudad. Entender que se puede aislar el distrito centro del conjunto de la ciudad es no conocer el funcionamiento de Madrid, es no conocer que el centro es el corazón de Madrid y que irradia hacia el resto de distritos. Si la prioridad era luchar contra la contaminación y mejorar los índices de calidad del aire, van a seguir empeorando como ya han empeorado con el gobierno de Manuela Carmena por la simple receta de 'más atascos, más contaminación'. Y si lo que se pretende reducir es el uso del vehículo privado, si tú no das alternativas, se va a seguir usando el vehículo privado. Lo han hecho únicamente como un banderín de enganche electoral: como ellos percibían que no había ningún modelo en el cambio de ciudad, que los ciudadanos puedan decidir entre el PP y nosotros…, decidieron improvisar, dijeron: '¿qué podemos hacer?' Semipeatonalizar la Gran Vía y cerrar al tráfico todo el distrito centro; pero insisto, no es sólo el distrito centro, abarca el conjunto de la ciudad.

¿Y en el distrito centro específicamente qué va a pasar? Que van a transmitir un mensaje a los madrileños: 'no vengan ustedes al distrito centro'. No sabemos cómo vamos a poder acceder, no sabemos si vamos a tener o no párking, no tenemos capacidad de refuerzo de transporte público porque no han previsto ni una medida adicional de refuerzo del transporte público para todas aquellas personas que no puedan acceder con coche al centro. Y el otro día ya nos lo dijeron los comerciantes: nosotros prevemos pérdidas de hasta el 30% en determinados comercios de todo el centro de Madrid. Ellos que luchaban contra la turistificación van a convertir el distrito centro en un distrito exclusivo de turistas.

El Gobierno municipal cree que cerrar el centro de Madrid al tráfico "puede tener incluso una repercusión electoral positiva", ¿cree que esto es así?, ¿que tendrá una buena acogida entre los madrileños o entre los nuevos electores?

A mí (esto) me sorprende profundamente entre otras cosas porque ya hemos hablado con la plataforma de afectados por el cierre de Madrid Central y no parece que vayan a votar a Ahora Madrid. Pero yo también les preguntaría a los habitantes del distrito Chamberí, si Sabanés piensa que va a tener un resultado electoral positivo cuando van a colapsar Chamberí. Yo creo que ellos están jugado a la ruleta rusa con esto: si nos sale bien, podemos consagrarnos, si nos sale mal, ya sabemos que hemos perdido. Y sin embargo, ni aunque les saliera bien creo que van a poder revalidar el mandato electoral.

Qué hará el PP con la movilidad si gana las elecciones

Nosotros, en primer lugar, vamos a reformar esa ordenanza de movilidad que aprobaron la semana pasada porque no es una ordenanza de movilidad, es una ordenanza de inmovilidad porque únicamente va dirigida a restringir la movilidad de los vehículos privados, pero no a incentivar otros modos de movilidad, y, fundamentalmente, nos referimos al transporte público. El peatón no es un modo de movilidad, entre otras cosas, porque tenemos un término municipal lo suficientemente grande y hay las suficientes distancias entre lugares de trabajo, colegios, hospitales, centros de mayores, sitios donde la gente tiene que acudir todos los días. Tú tienes que potenciar otros métodos de movilidad, que lo haremos reformando la ordenanza de movilidad. En segundo lugar, nosotros lo que sí haremos será permitir la circulación por el distrito centro. No tiene ningún sentido que si yo voy a buscar a un amigo, a un familiar, tengan que dar en un área tan grande el número de matrícula. Y lo que vamos a hacer es potenciar alternativas: lo que no puede ser es que no se haya hecho ni un aparcamiento disuasorio cuando prometieron 12 que estarían ejecutados y construidos para el 2017.

Carmena fue capaz de mentir deliberadamente a los ojos a los padres de Leopoldo López.

Carmena se comprometió hace poco más de un año con los padres del preso político venezolano Leopoldo López a realizarle un homenaje. Nunca se supo nada de ese acto.

Esto retrata psicológicamente quién es el personaje de Manuela Carmena. Yo estaba en esa reunión y en esa reunión, y hay testigos, Manuela les dice a los padres de Leopoldo López: 'bueno, que sepan ustedes que ya he recabado la documentación y la información pertinente y creo que su hijo reúne las condiciones para ser considerado preso político'. Decirle eso a los padres de Leopoldo López a la cara. Ellos, educadísimos, le pidieron un homenaje. Y Carmena con mirada glacial les dijo que por supuesto. Y 18 meses después seguimos sin acto de homenaje. Y no va a haberlo. Fue capaz de mentir deliberadamente a los ojos de los padres de Leopoldo López. Ella sabía que sus concejales no le van a permitir que haya un acto institucional de homenaje a los presos políticos venezolanos y menos en la situación que vive actualmente Venezuela.

Manuela Carmena va a seguir contando con todos los concejales de Podemos porque ella es Podemos.

Pero va a prescindir de muchos de esos concejales…

Es que no va a prescindir de ellos. Yo te digo que va a repetir el 60-70% de la lista. El ejemplo más paradigmático es Mauricio Valiente (IU). Mauricio Valiente va a seguir en la lista de Carmena. Es el responsable de los derechos humanos y vota en contra de la liberación de Leopoldo López. ¿De verdad Manuela Carmena pretende engañarnos a todos, diciendo que ya se ha desembarazado de los concejales polémicos que no saben gestionar? Es mentira. Y, por cierto, va a seguir contando con todos los concejales de Podemos porque Manuela Carmena es Podemos. Se va a quitar a los de Ganemos (Rommy Arce, Montserrat Galcerán y Pablo Carmona) y alguno más; va a hacer tres fichajes que le blanqueen la imagen y hasta ahí hemos llegado.

De la gestión económica de Carmena, ¿qué es lo peor?

Lo peor es el engaño. Lo peor es que toma a los madrileños por imbéciles. Lo peor es que nos dice que es una brillantísima gestora porque ha amortizado anticipadamente 1.200 millones de euros de deuda. Manuela Carmena va a amortizar anticipadamente deuda cuatro veces más de lo que lo hizo Ana Botella. Esos millones deberían estar en Madrid porque lo que no se ejecuta va a amortización de deuda y, por tanto, va a los bancos. Y, por tanto, el gran engaño de Manuela Carmena es decir que ha aumentado el gasto social y que al mismo tiempo disminuye la deuda. Ha disminuido la deuda porque no ejecuta el presupuesto. El año pasado, del presupuesto de inversiones, sólo ejecutó el 33%. Este año, esa partida es la más reducida que ha habido nunca en el Ayuntamiento de Madrid. Y lo que es particularmente escandaloso es que esta señora nos ha pegado un sablazo fiscal de 347 millones de euros. Estos 347 millones los ha cogido del bolsillo de los madrileños y los ha metido en el bolsillo de los bancos.

La política fiscal de Ahora Madrid se ha concretado en diversas subidas de impuestos. ¿Qué propone el PP en materia de IBI y vehículos?

Nosotros vamos a reducir al 0,4%, que es el tipo mínimo legal, nosotros suprimiremos la plusvalía mortis-causa. En el ámbito de vehículos de tracción mecánica estudiaremos las distintas formas de bonificación en dos ámbitos: en primer lugar, en función del vehículo, es decir, lo que tiene lógica es que si uno hace una inversión para tener un vehículo ECO o Cero pueda tener una serie de ventajas fiscales y, en segundo lugar, si tú no puedes circular por el conjunto de la ciudad tampoco te podemos cobrar lo mismo por el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Y estamos estudiando la manera en la que se va a bonificar eso. Quitaremos también la tasa de cajeros o quitaremos la tasa de recogida de basuras que se le ha impuesto a los comerciantes.

¿Cómo debería afrontar Madrid la devolución del impuesto de plusvalía municipal que ha decretado el Tribunal Constitucional en caso de vender un piso a pérdidas?

Facilitándoselo a todos los ciudadanos porque muchas veces no saben exactamente cuál es la forma en la que pueden reclamar la devolución del dinero en aquellos casos contemplados por la sentencia del Constitucional. Lo primero que tendría que hacer el Ayuntamiento de Madrid es informar a todos aquellos afectados que pudieran verse beneficiados, informarles de cuáles son los trámites necesarios para que se les pueda devolver.

Los madrileños tienen que saber que las políticas de la izquierda lo que van a hacer es subir el precio del alquiler de las viviendas aún más.

¿Cómo debería afrontar Madrid la subida de los alquileres? Porque Podemos pretende fijar precios máximos.

En primer lugar, alejándonos de cualquier tentación de intervencionismo por parte de la izquierda, que a lo único que lleva es a unas consecuencias dramáticas. Si estamos hablando de la inversión pública, ya sabemos que disparar el gasto público nos lleva a la ruina. Si hablamos del empleo, ya sabemos que el PSOE es especialista en dejar récords de empleo y si hablamos de regular el precio de la vivienda, los madrileños tienen que saber que las políticas de la izquierda lo que van a hacer es subir el precio del alquiler de las viviendas aún más y, sobre todo, dificultar la puesta en el mercado de viviendas. Si al final los propietarios de viviendas saben que lo único que van a conseguir es un intervencionismo excesivo por parte de la administración, que les va a poner trabas a su condición de propietarios/arrendadores, no van a poner esas viviendas.

Es imprescindible que desbloqueen los desarrollos del Sureste. En estos momentos, los desarrollos del Sureste pueden poner en carga 10.000 o 12.000 viviendas nuevas en un horizonte temporal cercano. Los Berrocales, en concreto, en el año 2021 podían tener entre 4.000 y 5.000 viviendas construidas. Es la única bolsa de suelo disponible de vivienda nueva en la ciudad de Madrid; asequible, de protección pública y para los jóvenes. Y sin embargo, han bloqueado esos desarrollos.

También existe la llamada ‘Operación Campamento’

Cuando Manuela anuncia en el Debate sobre el estado de la ciudad que va a lanzar la ‘Operación Campamento’, porque ahí puede haber 11.000 viviendas, está mintiendo a los madrileños porque eso es inviable en estos momentos. Es decir, el horizonte temporal de la ‘Operación Campamento’ no es menos de diez años. En ningún momento de esta legislatura han dicho nada o han hecho alusión alguna a esta Operación; es un conejo que se saca de la chistera a ver si así tapa que la culpa del alza de la vivienda viene precisamente de la paralización de esas operaciones del desarrollo del Sureste.

Un poco parecido, entonces, a la Operación Chamartín

Sí, todos sabemos que no va a haber viviendas hasta mínimo dentro de diez años. (La construcción de vivienda) va a ser la última fase que se va a acometer. Además, van al norte de M-30. Se va a hacer primero el distrito financiero, la remodelación de la estación de Chamartín, todo el terciario, que está concentrado precisamente en esa zona, y sólo cuando se acabe esa fase se empezará en su caso a construir vivienda. Y Manuela lo sabe perfectamente.

Ahora Madrid quiere prohibir casi en su totalidad los pisos turísticos, ¿cómo regularía el PP este fenómeno?

Nosotros no queremos prohibir los pisos turísticos. Nos parece que prohibir en un 95% los pisos turísticos es un atentado contra la libertad de cada uno de los propietarios acerca del derecho que tienen sobre sus viviendas y sobre el mejor modo de utilizarlas, pero sí es cierto que tenemos que establecer un criterio objetivo que tenga en cuenta el descanso y el bienestar de los vecinos. El parámetro no lo puedes establecer, como hace este Ayuntamiento, en el número de días; es decir, hasta 90 días uno puede hacer lo que quiere con su vivienda de uso turístico y a partir del día 91 aplicarle un uso terciario. Lo que hay que hacer, por el contrario, será establecer los requisitos para que una vivienda pueda tener la calificación de uso turístico, determinar los condicionantes para que no se vea afectada en la medida de lo posible la convivencia con los vecinos.

No se puede garantizar que no haya problemas, pero en el caso de que los haya ver cómo se puede garantizar que esos problemas no se vuelvan a producir. Eso pasa por tener un buen registro de viviendas de uso turísticos y, en segundo lugar, establecer un seguro de responsabilidad para los dueños de esas viviendas para que en el caso de que se produzcan molestias, desperfectos, daños al conjunto de la comunidad de propietarios estos puedan obtener un resarcimiento.