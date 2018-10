Dolores Delgado: “No contesto sobre indultos, podría interpretarse como una instrucción”

La estrategia del silencio. Dolores Delgado no habla más de su relación con José Manuel Villarejo, probada por unas grabaciones que filtró el excomisario de las cloacas y desmentidas por la ministra de Justicia, que se presenta como víctima.

Ante las preguntas de los periodistas en un desayuno informativo de Europa Press, Delgado ha considerado sus "cumplidas explicaciones durante casi cuatro horas" suficientes. "Lo que quiero hablar es de gestión, política, Gobierno y operadores de la Justicia. Si me lo permite, pasamos a otra cosa". Tampoco responde si su posición está condicionada por el escándalo. ¿Qué es la famosa traca final que prometió para final de año Villarejo si no salía de prisión? "No tengo ni idea de qué es, es una pena perder tiempo", ha concluido la ministra.

También ha abordado la cuestión del conflicto separatista en Cataluña. Se publica este lunes que la Fiscalía perfila ya su escrito de acusación por el delito de rebelión que, en su tipo agravado por la malversación, conllevaría peticiones de cárcel incluso de 20 años. "No sé cómo se ha conocido porque ni siquiera se ha dado traslado a las acusaciones para calificar los hechos. Cualquier filtración no se corresponde con algo que exista. Cualquier especulación daña a los procesados y a la ciudadanía".

Delgado ha insistido en que "la Abogacía General del Estado está estudiando cuál será la postura. Cuando se nos de traslado, lo explicaremos". Sobre el papel del Tribunal Supremo, cree que "está haciendo su trabajo. Que exista una situación política en Cataluña, es obvio. De lo que se trata es de buscar soluciones políticas que faciliten la convivencia en Cataluña. Porque nos necesitamos".

La ministra ha valorado el trabajo de "los compañeros y compañeras que están en Cataluña", que "en ocasiones no tiene las facilidades que en otros espacios". Vamos a ir a hablar con ellos para que sientan que el Gobierno está a su lado". Además, entiende que el artículo 155 de la CE "es para situaciones excepcionales y la actual no es como la del año pasado. Su aplicación no estaría justificada".

Sobre el apoyo a los presupuestos que ERC ha supeditado a que la Fiscalía no acuse por rebelión, entiende que son "muy avanzados, muy sociales, de progreso. Que cada uno sepa lo que hace con su apoyo o no. No se van a dar instrucciones a nadie". La titular de Justicia no puede "contestar sobre indultos. Podría interpretarse como una instrucción. No voy a interferir en modo alguno en ese sosiego y en la necesidad de reflexión de los operadores que llevan el tema".

Algunas cuestiones más. En cuanto a la jurisdicción universal, "está en trámite. La reforma del 2014 será revocada absolutamente y nos iremos a un sistema más razonable, posible, adecuado al Ojalá dé tiempo, yo creo que sí". Ha añadido, sobre los delitos sexuales, que "vamos a un cometimiento expreso. El problema es de prueba, estudiaremos cómo articular el elemento probatorio a valorar".

Ha acabado con una broma sobre Franco. "El real decreto era de exhumación. Ya está el pistoletazo de salida. La inhumación ya veremos, iba a decir después de la publicidad (risas). No quiero entrar en ningún tipo de broma. Se están estudiando las posibilidades y haciendo las cosas bien, porque esta es la voluntad del Gobierno. Se están cumpliendo los pasos reglados".