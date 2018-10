El presidente del Gobierno de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, ha acudido este lunes al Palacio de la Moncloa a reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el día en que el Consejo de Ministros aprobaba el plan presupuestario que enviarán a Bruselas. Al término del encuentro que se ha solapado con la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente manchego hizo de ‘segundo’ portavoz del Gobierno al asegurar que el presidente "está fuerte" y convencido de que sacará adelante sus Presupuestos Generales del Estado.

Es más: se permitió incluso lanzarle una advertencia a a las formaciones independentistas que amenazan con no aprobar sus cuentas públicas si el Gobierno no da una instrucción a la Fiscalía para que se libere a los líderes del proceso catalán. "Si alguien pensaba que Pedro Sánchez ers débil, en el PSOE salimos ya bastante escarmentados, perdone que se lo diga...", dijo entre risas a los periodistas en su rueda de prensa en Moncloa. Y añadió: "no le recomendaría a los independentistas que jueguen a probar la fuerza de Pedro Sánchez".

A preguntas de Libertad Digital, Page también insistió en su convicción de que las elecciones generales serán en otoño de 2019. No porque salgan adelante los presupuestos sino porque no hay espacio político para su celebración hasta esa fecha. "Si se bloquean los Preupuestos, se aplazarían las generales", ha asegurado admitiendo que "la prórroga (de los presupuestos de Mariano Rajoy) es una opción aunque no es lo deseable".

Un escenario que, a su juicio, "que lleguemos a otoño es prácticamente agotar la legislatura". Según el presidente castellano manchego, el presidente Sánchez "no meha dado ninguna fecha pero no le veo muy nervioso" sino al contrario. "Está fuerte y tiene alternativas".