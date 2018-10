Calvo confirma que el Gobierno recurrirá ante el TC la reprobación del Rey en el 'Parlament'

El Gobierno quería hacer un anuncio y convocaba declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en los pasillos del Congreso: "Este viernes propondremos un recurso al Tribunal Constitucional porque no se puede intentar trazar la forma de estado de este país". La número dos del Ejecutivo anunciaba un recurso de inconstitucionalidad contra la reprobación del rey Felipe VI aprobada la semana pasada contra el rey Felipe VI.

"Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política". Calvo explicó que recurrirán una moción pese a que no tiene efectos legales de ningún tipo: "Iremos al TC como fuimos hace un par de meses cuando se intentó también, sin ningún efecto, volver a recomponer las leyes que rompían la Constitución, el propio estatuto de autonomía y la unidad territorial de España".

Y, pese a los agravios independentistas, defendió la política de apaciguamiento de Pedro Sánchez porque en el Gobierno"sabemos perfectamente cuáles son los espacios en que nos tenemos que mover, pero día a día vamos naturalizando la situación de coordinación, cooperación y lealtad que tenemos con todos los gobiernos, también con el de Cataluña. La situación no es fácil y tenemos a partidos políticos que, no solamente no ayudan, sino que procuran cada día empeorar las cosas".

Joan Tardá se burla del recurso

Anuncio en las puertas de la Sala Lázaro Dou del Congreso. A pocos metros, en la puerta de la Sala Mariana Pineda, a la entrada de la Junta de Portavoces, el portavoz republicano, Joan Tardá, reaccionaba a los pocos minutos preguntándose qué es lo que quiere recurrir el Gobierno: "Impedir no sé qué porque el Parlament de Cataluña es soberano. La libertad de expresión es sagrada, máxime una libertad expresada en el Parlament de Cataluña donde está expresada la soberanía popular. Sería imbécil tener miedo de la libertad".

Y añadió que los republicanos"estamos muy orgullosos de haber reprobado a Felipe VI y de haber dicho que la monarquía está fuera de la historia, máxime esta monarquía que adolece de imparcialidad y durante muchos decenios ha flirteado con la corrupción".