La ofensiva ha comenzado a primera hora al más alto nivel del Gobierno. Prueba del malestar que han generado el anuncio del líder del PP, Pablo Casado, de viajar a Bruselas para pedir que no se tomen en consideración los Presupuestos de Pedro Sánchez, son las palabras del presidente del Gobierno en conversación informal con periodistas:

"Esto del viaje a Bruselas de Casado es de una deslealtad impropia de un partido de Gobierno", ha dicho el presidente del Gobierno con indignación a los periodistas asistentes a un acto en Zaragoza. El malestar no es exclusivo del jefe del Ejecutivo, el conjunto del Gobierno echa humo y ha salido en tromba nada más escuchar al líder del PP en su desayuno informativo con todo tipo de descalificativos: "mal patriota", "contra embajador de España"...

Siguiendo el escalafón, la vicepresidenta, Carmen Calvo, advirtió a Casado que "en su condición de patriota, debería hablar muy bien de su país porque eso afecta a las perspectivas que España tiene en Europa pero también en el resto del mundo. Cada uno es dueño de sus actos políticos y de sus palabras pero también los ciudadanos toman notan".

A coro los miembros del Ejecutivo continuaban con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En su intervención ante el grupo parlamentario socialista, la titular de Hacienda se indignó porque Casado "se rasgue las vestiduras" porque "el señor Montoro jamás cumplió con los objetivos de estabilidad y en 2018 hizo unos Presupuestos que eran falsos y que no resistieron ni el análisis de la IDEF ni de la Comisión Europea. Por eso ahora cuando aquí se rasga las vestiduras el señor Casado como para trasladar a Bruselas en una suerte de contra embajador que las cuentas públicas no son correctas... no se qué hubiera hecho, no estaba él, cuando el señor Montoro presentó esas cuentas públicas".

Críticas a la que se sumó también la presentadora de Montero en la reunión del grupo socialista, la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra: "hoy nos encontramos con algún líder político ejerciendo de mal patriota dice que se va a ir a Bruselas a cuestionar precisamente estos presupuestos. Me gustaría que nos explicara la derecha de la cámara por qué no les gustan estos Presupuestos, si son exactamente la subida del salario mínimo o la dependencia....".