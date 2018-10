Rivera arremete contra Zapatero por su actitud ante Venezuela: "Menuda vergüenza"

Albert Rivera estuvo la semana pasada visitando varios países latinoamericanos, y aunque no es la primera vez que viaja allí, volvió fuertemente impresionado sobre la situación en Venezuela y cómo repercute en los países vecinos. En particular, le impresionó la fuerte presión migratoria que desde ese país le llega a Colombia, con cuyo presidente, Iván Duque, mantuvo una entrevista.

El líder de Ciudadanos pudo comprobar de primera mano la situación de alguno de esos inmigrantes, a cuya regularización se ha comprometido Duque. Igualmente, Rivera coincidió en Montevideo con Felipe González, con el que pudo charlar largamente sobre la situación creada por el régimen de Nicolás Maduro.

El líder naranja confía mucho en el criterio que sobre la cuestión tiene el ex presidente español, casi tanto como desconfía de la actitud que tiene José Luis Rodríguez Zapatero, contra el que no dudaba este martes en arremeter, en la reunión del grupo parlamentario de Ciudadanos: "Zapatero decía el otro día que se iban [los inmigrantes venezolanos] por culpa de EEUU. Menuda vergüenza de declaraciones hizo el presidente Zapatero", señalaba un indignado Rivera a los suyos, ante los que matizaba: "Se van porque no tienen para comer, porque no hay medicinas, porque unos malos gobernantes, corruptos, les han arruinado, y además les están matando, literalmente" afirmaba en referencia al fallecimiento en prisión la semana pasada de un concejal opositor detenido, que según el chavismo se suicidó.

El propio Rivera pudo conversar con varios disidentes venezolanos exiliados, que le aseguraron que la versión del suicidio es inverosímil, ya que los presos están en todo momento acompañados, incluso cuando tienen que hacer sus necesidades.

Girauta pregunta a Borrell

Por todo ello, y en línea con su actuación de siempre, la misma que le llevó a visitar en 2016 Caracas invitado por la oposición -entre fuertes críticas del propio Maduro y recelos de Zapatero- Rivera impulsa ahora una ofensiva contra el Gobierno de España, para pedirle que rectifique su postura sobre Venezuela.

El Ejecutivo socialista debería, a su juicio, sumarse a la iniciativa de quienes, como los gobiernos de Francia o Canadá, quieren llevar al régimen chavista ante el Tribunal Penal Internacional: "La Unión Europea ya ha dejado claro que no va a pastelear, está en una posición firme" señalaba Rivera, quien añadía: "La pregunta es: ¿Sánchez dónde está?".

Es lo que tratará de averiguar este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, el portavoz parlamentario naranja, Juan Carlos Girauta, quien interrogará al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sobre si España va a adherirse a la petición, también suscrita por Colombia, Perú o Argentina, de investigar al Gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Para Rivera, se trata de tener "una posición de país" y de "no mirar hacia otro lado" ante una situación que no dudaba en calificar de "insostenible".