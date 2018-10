Los separatistas complican la cita carcelaria de Iglesias y Junqueras: más presos y menos presupuestos

Pablo Iglesias no lo va a tener fácil en su visita a Oriol Junqueras este viernes en prisión. El secretario general de Podemos pretende acudir a Lledoners para convencer al republicano de que su partido apoye los presupuestos, pero la intención del de ERC es centrar su conversación en los políticos separatistas encarcelados.

Era el propio Iglesias el que este miércoles confirmaba que el viernes a mediodía visitará la cárcel catalana: "Me confirman que veré a Oriol Junqueras el viernes", decía en Twitter, y proseguía: "Él y sus compañeros deben estar libres. Hay que trabajar duro para desjudicializar el conflicto, defender el diálogo y construir vías democráticas. Creo que eso sólo es posible si la mayoría de la moción de censura se mantiene", añadía.

Más presos y menos presupuestos

Pero el viernes Iglesias tendrá que hablar más de presos que de Presupuestos. Lo dejaba claro en Twitter el portavoz de ERC, Joan Tarda:"Me preguntan qué le dirá Pablo Iglesias a Junqueras y respondo que lo desconozco, tan solo sé qué le dirá Oriol: ‘Que no hay negociación si el gobierno de Pedro Sánchez no se mueve en el sentido que ERC ha manifestado públicamente y en privado al gobierno español'". Es decir, que no negociarán los Presupuestos si el Gobierno no insta antes a la Fiscalía a que a retire las acusaciones contra los políticos catalanes presos.

Me preguntan qué le dirá @Pablo_Iglesias_ a @junqueras y respondo q lo desconozco, tan solo sé qué le dirá Oriol: que no hay negociación si el gobierno d @sanchezcastejon no se mueve en el sentido que @Esquerra_ERC ha manifestado públicamente y en privado al gobierno español. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 17 de octubre de 2018

Iglesias ha intentado suavizar el terreno para esta visita asegurando que "para avanzar soluciones democráticas en Cataluña y para avanzar la libertad de los presos, que yo creo que es necesaria para normalizar la política, es muy importante tratar de mantener la mayoría que sacó al PP del Gobierno". "No hay razones jurídicas" para que los separatistas permanezcan en la cárcel, según el líder de Podemos, "pero yo no puedo decir a la Fiscalía lo que tiene que hacer", ha continuado.

"No soy el delegado del Gobierno"

El secretario general morado también ha negado también que sea "el delegado" del Gobierno: "Soy el presidente del grupo de Unidos Podemos. Nosotros formamos parte de un acuerdo de presupuestos y vamos a hacer nuestro trabajo para intentar que den los números con todas las fuerzas políticas, pero el Gobierno también tiene que hacer su trabajo, no podemos sustituir ese trabajo", ha afirmado en el Congreso.

Antes de Junqueras, Iglesias también se verá este miércoles con el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, y con el portavoz del PNV, Aitor Estaban. Por ahora, lo que no tiene cerrado es una conversación con Carles Puigdemont. Sí que, una vez visite el viernes la cárcel de Lledoners, podría ver también al exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, y al expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.