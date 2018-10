Escalada de burradas en 'El País' con Casado: "Estamos ante la base ideológica del general Mola y de Franco"

El Mundo dice que "Cs plantea al PP bloquear los presupuestos por 'ilegales'". Les va a dar igual, si no aprueba estos, prolongará los de Rajoy, pero de Moncloa no se mueve. Dice el editorial que Sánchez pretende colar los presupuestos en Bruselas "utilizando el caso italiano como coartada". "Dado el desafío que lanza Italia, espera que la Comisión haga la vista gorda con su plan presupuestario que, aunque falto de base, al menos no violenta la autoridad de Bruselas". Mientras a Casado lo ponen de vuelta y media por "evidenciar en Bruselas que no toda España está de acuerdo con Sánchez". Hombre, se supone que eso en Bruselas ya lo saben, tendrán internet, digo yo. "El movimiento del líder popular ha sido tachado de deslealtad por el presidente, confundiéndolo, quizás, con alguno de sus socios". Que Sánchez y sus compinches podemitas, separatistas y filoterroristas hablen de lealtad provoca estupor. Y ayer saltó la noticia. Andalucía nada en un mar de corrupción. Dice Federico Jiménez Losantos que "lo destapado son estratos mineralizados de arbitrariedad en el manejo del dinero público". "En una época de grandes oportunidades, véase Madrid, Andalucía sigue a la cola del desarrollo español, pese a su potencial". Un puro desperdicio.

El País tiene una de esas portadas que obligan al lector a irse corriendo a cualquier otro periódico. Para que se hagan una idea el titular principal es que "la Conferencia Episcopal crea una comisión para combatir la pederastia". En realidad el periódico de hoy está dedicado a comerse a Pablo Casado por ir a Bruselas a criticar los presupuestos. El editorial le llama "mal alumno". Lo mismo Soledad Gallego se cree que es genial e impactante. "Es preocupante que este tipo de razonamiento tan poco patriótico y tan acomodado a simples intereses electorales empiece a trasladarse al escenario internacional". ¿Qué? Les da risa que El País hable de patriotismo e intereses electorales, ¿a que sí? Pues Pepa Bueno dice que "llevamos camino de tener que decir que hay algo peor que la crispación, y es el frikismo político". Y no, no se refiere a Pedro y sus campañas en el Falcón, con niñas en Moncloa y frikadas varias. Pero el premio a la burrada mayor de hoy en El País se lo lleva Antonio Elorza, que llega a decir, con el 12-O como excusa, que con Casado "estamos ante la base ideológica del levantamiento militar del General Mola y de Franco". Pues más bien parece que estamos ante lo hechos consumados de un Frente Popular con fascistas de ultraizquierda en un Gobierno que nadie ha elegido.

ABC abre con las últimas noticias sobre corrupción en Andalucía. "La junta usó el método ERE para gastar sin control otros 3.500 millones". Según el editorial esto se debe a que "la ausencia de alternancia política ha posibilitado al PSOE la creación de una red clientelar que mantiene al electorado cautivo a base de prebendas y otorga manga ancha a la corrupción". Será cautivo pero, al menos, les dejan votar, no como hace Pedro Sánchez con el resto de España manteniendo secuestradas las urnas. Qué envidia, los andaluces. Bieito Rubido se lleva las manos a la cabeza en su Astrolabio con Pedro y el patriotismo. "Que Pedro Sánchez pida ahora lealtad, con 84 escaños y el apoyo de los golpistas, incita más a la náusea que a la carcajada". Es que últimamente estás falto de sentido del humor, Bieito. Que un tío al que nadie ha votado y que "gobierna secuestrado por populistas e independentistas" reclame lealtad "suena a descomunal tomadura de pelo". Pero, como alerta Ramón Pérez Maura, "la democracia española no está amenazada por la ultraderecha", por mucho que aúllen los medios afines por cuatro gatos en Vista Alegre. "Lo está por la ultraizquierda en auge" ante la que "estamos indefensos". Que no se confíen mucho.

La Razón dice que "investigan un desvío de 4.315 millones de la Junta". Al igual que ABC, dice Marhuenda que "el nuevo caso de desvío de fondos públicos en Andalucía confirma la existencia de un fondo de reptiles descomunal utilizado por el PSOE para engrasar su política clientelar". Iglesias ya no se molesta en disimular quién manda en Moncloa. "Iglesias llamará a Puigdemont y se verá con Junqueras el viernes". Y estos elementos llaman antipatriota a Casado. Pues va para rato, porque como dice Julián Cabrera los presupuestos están cantados. "Ni les conviene ni van a desaprovechar el negocio redondo que supone un Gobierno con mandíbula de cristal, solo con una escuálida representación de 84 escaños y con un presidente dispuesto a empeñar hasta la última joya de la abuela con tal de mantenerse en el poder (...) El precio será muy alto, pero Sánchez va a tener sus presupuestos". Y esperemos que convoque elecciones en 2020, su terror a las urnas y el desprecio que su socio siente por ellas no son elementos muy tranquilizadores.