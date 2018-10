Suma y sigue: Celaá tampoco incluyó en su declaración otra casa de dos millones de euros

Según publica este miércoles OK Diario, el patrimonio inmobiliario de Isabel Celaá continúa en aumento: el periódico publica que la portavoz del Gobierno dispone de un piso de 310 metros cuadrados en Guecho, ubicado en el barrio más adinerado de la localidad. Se trata de un piso recién reformado cuyo valor ronda los dos millones de euros y que se encuentra en un palacete cerca de la Playa de Ereaga.

El periódico explica que el piso en el recién remodelado palacete en realidad son dos. Las obras efectuadas para unirlos serían el motivo por el que el catastro aún no ha valorado el inmueble. El piso está a nombre del marido de Celaá, casado en régimen de gananciales con la portavoz. Y aunque fue adquirido en julio, antes de la publicación de la declaración de bienes, no fue inscrita en el registro hasta el 9 de octubre. Por este motivo no figuraría oficialmente entre las propiedades de la portavoz.

Celaá declaró en el BOE bienes inmuebles por un valor de 195.000 euros pero su patrimonio inmobiliario ha demostrado ser mucho mayor. Este piso de lujo se suma a un chalé en Berango de 700 metros cuadrados, un piso en Bilbao compartido con sus hermanos, una finca también compartida junto al chalé de Berango y un caserío familiar en Álava.