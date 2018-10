Cunde la alarma ante la evidencia: comunistas y golpistas han tomado el poder

El Mundo dice que "Hacienda rehará el presupuesto porque luego saltárselo es fácil". Ole salero. La chica es sincera por lo menos. En el editorial de Francisco Rosell se lleva las manos a la cabeza porque Iglesias vaya al trullo a negociar presupuestos y lo que sea. "Ya es grave que el PSOE asuma el discurso económico de Podemos, pero que además envíe a Pablo Iglesias a prisión con la misión de atraer a la formación de Junqueras al pacto presupuestario es un salto cualitativo hacia el bochorno y la indignidad". Pero lo peor es que, como dice Arcadi, "la visita de la Podemia a la cárcel no tiene como objetivo prioritario la negociación de los presupuestos sino participar de una manera activa para decirle a Junqueras que la única posibilidad de que salga pronto de la cárcel es la consolidación en España de una mayoría de izquierdas". Que ya sabe, o apuntala el Frente Popular o se pudre en el trullo. Jorge Bustos psicoanaliza al presidente florero. "Nos gobierna un hombre herido que un día juró venganza y al que la sonrisa del destino le concedió la dulce posibilidad de practicarla". Jo, qué miedo.

Hoy destaca en El País una carta de un lector atónito. "¿Qué le pasa a El País? ¿Qué le pasa al periódico que llevo leyendo desde 1986? ¿Qué orientación política y criterio informativo sigue al dedicar, por ejemplo, un editorial a reprobar a Pablo Casado su criticable pero respetable viaje a Europa para echar abajo los presupuestos en lugar de dedicarlo a analizar la irracional política y el gravísimo estropicio que conlleva negociarlos con populistas y fundamentalistas encarcelados cuya meta es dinamitar el Estado? ¿Cómo es posible que mi periódico caiga en semejante dislate?". Ya ves hijo, quién iba a decir que echaríamos de menos a Cebrián.

ABC dice que "Sánchez asume que Iglesias negocie con Junqueras". A él con que le dejen el Falcon. Rubido no da crédito a lo que está ocurriendo a la vista de todos y sin el menor disimulo. "La obsesión por el poder ha actuado como fuerza superior a los límites éticos que se le suponen a todo gobernante en democracia. También queda claro que no fue Sánchez quien se apoyó en comunistas, golpistas y filoetarras para llegar a la Moncloa sino que fueron estos quienes se apoyaron en Sánchez para hacerse con el control remoto del poder político en España. Sánchez no es más que el caballo de Troya por el que se han colocado en el Estado y lo mantendrán en el poder, como su hombre en la Moncloa, tanto tiempo como sea necesario para afianzarse en su posición". Su presidente florero. Este hecho hace pertinente la pregunta de Isabel San Sebastián: "¿Queda algún socialista español?" Pues si anda por ahí que se pronuncie, les quedan dos telediarios.

La Razón está a por uvas. "Sánchez retrasa los PGE para que se voten en pleno juicio al procés". Aquí Sánchez no pinta nada, hará lo que diga Iglesias. "Es lícito preguntarse si el gobierno de Pedro Sánchez quiere de verdad presentar los presupuestos o, en realidad, solo pretende ganar tiempo a la espera de una coyuntura electoral favorable". ¿Y si eso no se produce? ¿Suspenderá las elecciones por decreto? Es lo que le aconsejará el jefe Pablo.