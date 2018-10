Abascal responde a Jordi Évole: "Se comporta como un siniestro telepredicador de la extrema izquierda"

Poco ha tardado el líder de Vox, Santiago Abascal, en dar respuesta a las críticas que el periodista Jordi Évole lanzó el pasado jueves en El Hormiguero sobre su partido. Durante el programa de televisión, el presentador no dudó de calificar como "fascista" al partido liderado por Abascal. "Resulta que sale un partido de extrema derecha, claramente, y la gente esta, que etiqueta a todos estos como radicales, golpistas y demás, dice: no es que no queremos etiquetarlos.¿Qué pasa te estás jugando un puñado de votos y no estás etiquetando al fascismo, que es como le tendrías que llamar?, ha sostenido.

El periodista de La Sexta también mostró su preocupación por la irrupción de Vox y lo comparó con la polémica creada en el programa Operación Triunfo con una canción del grupo musical Mecano. "Llena un pabellón como el de Vistalegre donde se habla de homofobia, de machismo, de ir contra el aborto...para mí eso es mucho más grave que cojamos una canción de Mecano de los años 80 y la sometamos a un análisis"

En su respuesta, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha definido al presentador como "un siniestro telepredicador de la extrema izquierda con aires de independencia y moderación". En Es la tarde de Dieter, Abascal ha afirmado que Évole se retrata cuando "se fotografía con Arnaldo Otegui, para él un amiguete, y atacando como fascista al partido de Ortega Lara". El líder de Vox también se ha manifestado en Twitter y le ha dicho al periodista que tiene "la mente podrida. Muy podrida"