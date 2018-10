"El peor presidente de nuestra historia es un psicópata" que "emputece" todo lo que toca

"Enmienda total de Bruselas al Presupuesto virtual de Sánchez", celebra El Mundo. "Cuestiona los ingresos previstos y le pide que le envíe el proyecto real", que aquí nos largue los cuentos que le parezca, pero que a ellos les hable de cosas serias. Dice el editorial que "a las autoridades europeas no le afecta la propaganda gubernamental", ellos usan calculadora y les importa un pito la obsesión de Sánchez por mantener La Moncloa. Las cuentas "no cuadran" y punto pelota. "Se lo advirtió la oposición, a la que Sánchez tildó de ultra para desviar la atención de su insolvencia. Todo con tal de no reconocer su fallida huida hacia delante por mantenerse en el poder. Lo que incluye la bochornosa negociación en la cárcel entre Iglesias y Junqueras", los que verdaderamente mandan en España. Dice Santiago González en un durísimo artículo que "todo lo que toca Sánchez lo emputece". "El peor presidente de nuestra historia moderna es un psicópata con los labios manchados de mentira". El Mundo no da especial relevancia a la que se lió ayer por unas declaraciones de Tejerina que hicieron las delicias de Ferreras. "Díaz ataca a Tejerina por las críticas a la educación que avalan los expertos". La presidenta saltó como una hidra y en el PP se montó un buen pollo. Dice Federico Jiménez Losantos que "lo que ha indignado a Díaz y a Bonilla no es que Andalucía tenga el peor nivel escolar de España según todos los informes PISA, sino que Tejerina diga que los niños de 10 años en Andalucía tienen el nivel de comprensión de los de ocho en Castilla y León, cuyo nivel, ojo, es el más alto de España, mejor que Madrid. Dice que eso es insultar a Andalucía. Así que estudiar en barracones es bueno; denunciar el resultado, intolerable. El peor insulto a Andalucía son sus políticos. Y sus votos". El Mundo aporta los datos del informe PISA que avalan que Tejerina solo dijo la verdad. A ver si se lo lee Ferreras para ofrecer información veraz por una vez en su vida.

El titular de El País es descacharrante. "Bruselas carga contra Italia por una desviación fiscal sin precedentes " pero "pide a España solo aclaraciones". En la información, Lucía Abellán y Lluis Pellicer fían todo a la palabra de Sánchez, el embustero mayor del Reino. Sánchez "quitó hierro ayer a las inquietudes de la Comisión Europea y vaticinó que serán mucho más leves que las expresadas en años anteriores", "la confianza se percibe", hay "buena acogida a las cuentas". Palabra de Sánchez, malo. El artículo tonto del día lo firma Jorge M. Reverte. "Ha habido una apreciable mutación en el gesto de Rivera. Ahora esa faz que se pretendía fresca y renovadora de la política se ha tornado enfática y de tono cavernoso", dice en referencia al salario mínimo y los impuestos a los ricos. "Para estar en contra de la subida del salario mínimo hay que ser malo", dice como si hablara a niños de tres años. "Por eso, Rivera está obligado a poner caras que, posiblemente, le quiten algunos votos de lisiados laborales, a cambio de otros de residentes en Pozuelo". Ah, Pozuelo, donde tiene la casa Pedro Sánchez. Porque Rivera vive de alquiler. ¿Y qué opinarán los ricos de Galapagar? Demagogia barata para lectores bobos, no me extraña que se quejen en las Cartas al Director.

ABC abre con el "batacazo de la banca tras la sentencia de las hipotecas". Hughes cree que hay una "coalición latente" entre Sánchez e Iglesias. No sé dónde ve lo de latente, a mí me parece patente. "La relación de Sánchez con Iglesias es más de socio que de rival". "Sánchez e Iglesias son complementarios. Uno va de guapo , el otro de intelectual". Sánchez pone la carita, posa, "viaja, prueba helicópteros" y disfruta de los privilegios monclovitas como un nuevo rico. El listo Iglesias "cuando se relaja comienza a hablar como un primer ministro. Si colaboran, pueden gobernar durante años mientras la derecha se pelea por el palo de la bandera y reclama unas elecciones que no convocó Rajoy", maldita sea su estampa. José María Carrascal habla del "panorama que tenemos", el que nos ha dejado Rajoy al negarse a dimitir, aunque esto no lo dice, claro. "Chantajes, mentiras, amenazas y crispación por todas partes. La gente empieza a estar asustada por esta algarabía y desconcierto". Cómo será la cosa que hasta las prostitutas están desconcertadas, según Dolors Montserrat. Dice que la gente le para por la calle para preguntarle qué va a pasar. Y en lugar de decirles y yo qué sé, les contesta que "en cualquier momento puede ocurrir algo irreparable". ¿Como qué? ¿Los muertos que quiere Colomines? ¿Otra guerra civil? A ver si concretamos más, Carrascal.

La Razón se agarra a un clavo ardiendo. "Aviso de Junqueras: 'Sin gestos no se moverán fichas'". Yo estoy con Borrell, que me llamen chula, pero pasarán por al aro por la cuenta que les tiene. Marhuenda dice que "Bruselas no se cree" los presupuestos de Sánchez, pero admite que esto ha pasado más veces "sin mayores consecuencias". Sostiene que "el gobierno socialista ya ha descontado que no va a conseguir aprobar los PGE y sólo trata de ganar tiempo, a la espera de una coyuntura electoral que considere favorable". Pues lo disimulan muy bien. Otra cosa que dice Marhuenda es que "desde el Gobierno hay voces alarmadas ante la sola posibilidad de que el presidente del Gobierno hubiera delegado en el líder de Podemos la negociación con ERC y el PDeCAT". Oyes voces que no existen, Marhuenda, cuidado con eso. En este gobierno nadie pinta nada y solo cuenta lo que manden Iglesias y Sánchez. Por este orden.

La Vanguardia dice que "Sánchez se desmarca de la cita de hoy en la cárcel de Iglesias y Junqueras". Ya, seguro. Se empeñan en tomarnos por tontos.