Iglesias acusa a miembros del PP de "decirle en privado" que la prisión de Junqueras "no se sostiene"

A unas horas de reunirse con Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners, Pablo Iglesias ha insistido en una entrevista en Antena 3 en que "no debería estar en prisión", y ha lanzado la siguiente acusación contra miembros del Partido Popular : "En privado, gente del PP me reconoce que la prisión provisional no se sostiene".

📺"Es bueno que dos líderes políticos hablen y yo creo que el señor Junqueras no debería estar en la cárcel. A mí, incluso miembros del PP, me reconocen en privado que la prisión provisional no se sostiene".@Pablo_Iglesias_ #CaféPabloIglesias pic.twitter.com/oouMkdtdxP — PODEMOS (@ahorapodemos) 19 de octubre de 2018

El líder de Podemos ya había pedido varias veces la libertad de Junqueras pero no había lanzado esta afirmación contra miembros del PP anteriormente. Eso sí, desde el partido morado no dan ningún nombre al que atribuir esta acusación.

La respuesta del PP

La respuesta del PP a estas declaraciones de Iglesias no ha tardado en llegar. En conversación informal con periodistas, el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha asegurado que no iba"ni va entrar en eso".

Cosidó ha llegado a ironizar con el hecho de que miembros de su partido puedan confesar al líder de Podemos que no ven sostenible la prisión preventiva de los separatistas encarcelados."¿Y se lo van a decir a él, no?", se ha preguntado.

Desde el PP advierten que no van a permitir que el líder de Podemos intente hacer de portavoz de su partido:"Puede ejercer de portavoz del Gobierno, si le dejan, pero no de nuestro partido", ha dicho Cosidó muy molesto.

La polémica visita

Con este panorama, a partir de las 3 de la tarde comenzará ese polémico encuentro en la prisión de Lledoners entre los podemitas y los separatistas. Un encuentro multitudinario dado que, además del líder de Podemos, en esa reunión con Junqueras también estarán los dirigentes de ERC Joan Tardà y Sergi Sabrià y dos enviados más de Ada Colau.

Se trata del teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens y de la diputada de En Comú Podem Lucía Martín. Ambos trasladarán al líder de ERC la idea de un pacto a tres, PSOE- ERC-Podemos, para aprobar los presupuestos del Estado, de la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona.

El encuentro tendrá lugar en una sala sin cristal y sin límite temporal.Eso es porque la cita ha sido solicitada como "autoridades". Como diputado, Iglesias tiene la posibilidad de hacerlo. La única condición es que "no alteren el horario del centro penitenciario".