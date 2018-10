Cs expulsa a Punset por reunirse con Puigdemont y ella publica una demoledora carta: "Es la marca blanca del PP"

La eurodiputada Carolina Punset ha anunciado que abandonará en las próximas fechas Ciudadanos por desacuerdos con las decisiones que ha tomado la dirección del partido y que, según ella, han convertido a la formación en "la marca blanca del PP". Punset ha realizado el anuncio a través de una carta publicada este sábado en eldiario.es

La cuestión es que a primera hora de este mismo sábado, la Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos ha enviado a Punset un expediente de expulsión por reunirse con el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) el 9 de octubre, cita para la que utilizó un coche oficial del Parlamento Europeo, según ha explicado Cs a Europa Press.

Aunque desde la formación naranja aseguran que no han recibido ninguna notificación de la eurodiputada, el desacuerdo entre Punset y la formación de Albert Rivera es más que evidente. En su carta, Punset se despacha a gusto y critica los "bandazos" de Ciudadanos desde las últimas elecciones generales, en el año 2016, con respecto a la situación en Cataluña, la prostitución, la gestación subrogada o el impuesto al sol.

Punset reconoce que ha tardado "mucho" en tomar la decisión de abandonar un proyecto en el que creyó, y entiende que es "injusto" que sea ella quien deje Cs porque, bajo su punto de vista, quienes han hecho "transfuguismo político" son sus hasta ahora compañeros, que han decidido "construir un proyecto con los escombros del PP" y convertirse en su "marca blanca".

En este sentido, recuerda que Cs pasó del "no es no" al expresidente del Ejecutivo Mariano Rajoy "a ser los únicos que apuntalaron su Gobierno en una moción de censura más que necesaria". "No facilitar la salida de un gobierno corrupto es igual a ser cómplice de la corrupción", apunta.

"Agentes de la KGB"

Se muestra especialmente crítica con la deriva de su formación en Cataluña, ya que entiende que los postulados originales de la esta se alejaban de "identidades y banderas de unos y otros" con la reivindicación "de ciudadanía y patriotismo civil". "Pasear banderas va contra el ADN de lo que fue aquel Cs al que yo me alisté cuando casi nadie lo conocía", apostilla.

En la carta, Punset asegura que los miembros de Cs que discrepan de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña son espiados "tal cual hacen agentes de la KGB".

"Te riñen por hablar con Puigdemont, con ERC, con cualquiera que no esté en el bloque del 155", garantiza, y ha añade que en situaciones excepcionales en las que hay "enfrentamiento civil" es necesario "escuchar al adversario" y buscar soluciones, "lejos de insultos, provocaciones y menos aún celebraciones o gracietas en redes sociales por el ingreso en prisión de políticos".